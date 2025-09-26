Андрій Черепущак радить, в яке місто варто поїхати

Ведучий Нового каналу, відомий як Галицька Діва, закликав усіх завітати на Львівщину

А ви знали, що в Україні є аналог знаменитої статуї Ісуса Христа з Ріо-де-Жанейро? Щоправда, трохи менший за розміром, але не менш символічний. І стоїть він не десь за морями, а у відомому курортному містечку Трускавець, що на Львівщині. Саме туди радить поїхати ведучий Нового каналу Андрій Черепущак. До Всесвітнього дня туризму, який відзначають 27 вересня, він поділився історіями та спогадами з міста, де минуло його дитинство.

– Моє улюблене туристичне місце в Україні – це прекрасне місто-курорт Трускавець! Туди обов’язково потрібно приїхати всім, – радить ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – Але в Трускавці варто не лише гарно провести час та помилуватися красивими місцями, а ще й оздоровитися, випити «Нафтусі» (найвідоміша мінеральна вода Трускавця – прим. ред.), сходити на різноманітні масажі. Я дуже рекомендую! Там навіть є статуя Ісуса Христа, як у Ріо-де-Жанейро (усміхається).

Андрій зізнається: з цим курортним містом пов’язано чимало спогадів.

– У Трускавці минуло моє дитинство, я жив там до шостого класу. Пам’ятаю, що оздоровлюватися туди приїжджали з усієї країни. Було багато людей з Донецька та Луганська, тому що тоді в санаторії часто відправляли шахтарів та працівників різних заводів. У кафе сісти було неможливо, весь парк та бювет були забиті людьми, всі пили «Нафтусю». Життя процвітало, це було просто щось фантастичне. Але потім з кожним роком, на жаль, людей приїжджало все менше, – пригадує Андрій Черепущак. – Та попри це для мене Трускавець залишається найріднішим і найкращим містом. Зараз воно відновлюється, сюди знову приїжджають люди, щоб відпочити й набратися сил. У Трускавця все попереду!

