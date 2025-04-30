Свекор замість свекрухи: що змусило чоловіка захищати невістку

Учасниці реаліті «Мамо, ваш вихід!» довели до сліз астрологиню-нумерологиню

«Роблю так, як робила своїм дітям»: чому на реаліті «Мамо, ваш вихід!» довелося викликати швидку?

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Цього тижня на реаліті Нового каналу про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» – унікальний випадок. Адже участь у проекті бере свекор. Невістка Анастасія – астролог-нумеролог, ділить побут із чоловіком та його батьком Миколою, який після смерті дружини переїхав до них з Горлівки до Києва. Анастасія відверто зізнається: їй шкода свекра, жінка хоче, щоб у нього з’явилися нові знайомства і, можливо, хтось припав йому до душі. На реаліті вона поділилася трагічною історією родини.

– У 2021 році свекор зі свекрухою захворіли на ковід, у свекрухи були слабкі легені, і, на жаль, вона не впоралася, – з сумом розповідає невістка Анастасія. – Зараз ми забрали свекра до себе в Київ, йому сімдесят років, але він ще той живчик. Дуже добрий, хазяйновитий, і в планці стоїть, і на велосипеді їздить. Дуже любить онука, щодня гуляє з ним. Ми зі свекром класна команда. Хочеться, щоб у нього з’явилося нове коло знайомств. Може, якась імпозантна свекруха йому сподобається (сміється).

Свекор усіляко підтримує Анастасію, тому й погодився на участь у реаліті.

– Після смерті дружини я став замкнутий, страшно підійти до жінки, щоб познайомитись із нею, відвик. Ми з дружиною прожили разом 44 роки. Моя жінка була дуже гарна, майстриня на всі руки, за що не візьметься – все в неї в руках горить. Дуже її любив, потихеньку відпускаю… Готовий відкрити серце хоча б для спілкування з іншими жінками. Беріть до уваги, я є в Instagram, – жартує свекор Микола. – Моя невістка – дуже гарна людина, ми з нею одразу поладнали. Я за неї все готовий зробити, ображати її не дам.

Свекрухи, які прийшли до Анастасії на ревізію, позицію свекра схвалили. А от Анастасія їх ревізію не пройшла. За господарювання та успішність вони зняли їй ледь не всі зірочки, бо вечерю її чоловік привіз з ресторану, і вона її подала на стіл в одноразовому посуді. А щодо неї як спеціаліста в сфері астрології та нумерології також виникли сумніви, про що вони сказали прямо, чим довели невістку до сліз.

– Не треба знецінювати чиюсь працю! Людина вам видала результат, перед тим вона повинна багато років навчатися, щоб отримати якийсь досвід, – обурюється невістка Анастасія на свекрух. – Років п’ять я спостерігала за іншими спеціалістами в цій сфері, слухала їхні прогнози, і мені було цікаво, бо давно вже теж хотіла цим займатися. Знайшла школу, проплатила й вирішила, що йду навчатися. Ну, не подобається свекрухам нумерологія, і вони не вірять. Але це не значить, що я не спеціаліст своєї справи. Приперлися до мене додому, все тут перевернули, довели мене до сліз. Стільки бруду, стільки наклепів у свій бік ще не чула!

Не пропустіть нові випуски реаліті «Мамо, ваш вихід!» з понеділка по четвер о 18:00 на Новому каналі. І, звісно, розкажіть про цей проект вашій мамі!