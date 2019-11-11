Дивися прем'єру нового шоу від Лесі Нікітюк «Le Маршрутка» щопонеділка о 18:00!

Це тревел-дослідження нашої рідної України. Команда об'їздила усі напрямки і покаже її найбарвистіші куточки. Ви побачите круті маршрути для подорожей всередині країни, по-новому подивитеся на, здавалося б, давно відомі туристичні місця, побуваєте на різних фестивалях і «відвідаєте» пам'ятки, закриті для перегляду. Крім того, Леся познайомить вас із неймовірними історіями українців, які живуть поруч з нами.