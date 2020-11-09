Video: У пошуках Поліських смаколиків Леся знайде родзинку, від якої стане гірко! Анонс 4 випуску 2 сезону тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новому каналі

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Новий канал / Lе маршрутка / У пошуках Поліських смаколиків Леся знайде родзинку, від якої стане гірко! Анонс 4 випуску 2 сезону тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новому каналі
09 листопада

У пошуках Поліських смаколиків Леся знайде родзинку, від якої стане гірко! Анонс 4 випуску 2 сезону тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новому каналі

Дивіться Le Маршрутка щосуботи о 12:00 на Новому каналі!

«Le Маршрутка» - це тревел-дослідження України від самої Лесі Нікітюк. Команда проекту об'їздила усі напрямки рідної країни і покаже її найбарвистіші куточки. Ви побачите круті маршрути для подорожей всередині країни, по-новому подивитеся на, здавалося б, давно відомі туристичні місця, побуваєте на різних фестивалях і «відвідаєте» пам'ятки, закриті для перегляду. Крім того, Леся познайомить вас із неймовірними історіями українців, які живуть поруч з нами. Не пропустіть!

У пошуках Поліських смаколиків Леся знайде родзинку, від якої стане гірко! Анонс 4 випуску 2 сезону тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новому каналі
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