Дивіться Le Маршрутка щосуботи о 12:00 на Новому каналі!

«Le Маршрутка» - це тревел-дослідження України від самої Лесі Нікітюк. Команда проекту об'їздила усі напрямки рідної країни і покаже її найбарвистіші куточки. Ви побачите круті маршрути для подорожей всередині країни, по-новому подивитеся на, здавалося б, давно відомі туристичні місця, побуваєте на різних фестивалях і «відвідаєте» пам'ятки, закриті для перегляду. Крім того, Леся познайомить вас із неймовірними історіями українців, які живуть поруч з нами. Не пропустіть!

