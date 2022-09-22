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Леся Нікітюк – про третій сезон «Le Маршрутки»: «Нас не зламати!»

Леся Нікітюк – про третій сезон «Le Маршрутки»: «Нас не зламати!»

Ведуча закінчила зйомки у Польщі та повернулася в Україну з гуманітарною допомогою

Цієї осені Новий канал покаже авторський проект ведучої Лесі Нікітюк «Le Маршрутка». За вісім епізодів ведуча познайомить глядачів з неймовірними людьми, покаже, як живе країна під час війни. Один з випусків перенесе глядачів до Польщі, яка прийняла найбільше українських біженців та передала багато допомоги. Зробили поляки це й під час зйомок проекту.

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Леся Нікітюк – про третій сезон «Le Маршрутки»: «Нас не зламати!»

– Ми поверталися після зйомок в Україну, і в нас у маршрутці було дуже багато місця. Але святе місце порожнім не буває – наші друзі з Польщі загрузили наш транспорт, аби передати гуманітарну допомогу, – розповідає ведуча. – З початку війни хлопці організували гуманітарні склади, приймали та обігрівали біженців, відправляли і продовжують відправляти допомогу в Україну.

Леся Нікітюк – про третій сезон «Le Маршрутки»: «Нас не зламати!»

Леся Нікітюк – про третій сезон «Le Маршрутки»: «Нас не зламати!»

Третій сезон тревел-проекту матиме трошки іншу концепцію.

– Я б хотіла ще раз нагадати, що програма «Le Маршрутка» була створена, щоб показати красу України. В першому і другому сезонах ми знімали всі області, показували туристичні об’єкти – програма була спрямована на розвиток внутрішнього туризму, – каже Леся Нікітюк. – На жаль, окупант хоче знищити нашу землю, він це робить, вбиває наших людей. Але найголовніше, що я хочу сказати, – ворогу нас не зламати, тому що ми – найсильніша нація світу. Які в нас волонтери, які захисники й захисниці – всі, хто боронить країну! В нас неймовірна сила духу. Тому Україна переможе!

Дивіться «Le Маршрутку» цієї осені на Новому каналі 

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