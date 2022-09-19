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Леся Нікітюк поїхала до Польщі: «Історія така, що серце розривається»

Леся Нікітюк поїхала до Польщі: «Історія така, що серце розривається»

Ведуча Нового каналу потрапила в Жешув

Два сезони поспіль Леся Нікітюк показувала красу України та знайомила з нашими цікавими співвітчизниками у проекті «Le Маршрутка» на Новому каналі. Тревел Леді Ле був спрямований на популяризацію туризму в Україні. Та нині авторка та ведуча вирішила порушити це правило. Адже третій сезон, який вийде цієї осені на Новому каналі, про те, як живе Україна та українці під час війни – про їхню силу, мужність та нескореність. Вперше на простріленій маршрутці Леся Нікітюк перетнула кордон і вирушила в ту країну, яка прийняла найбільше українських біженців – Польщу.

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Леся Нікітюк поїхала до Польщі: «Історія така, що серце розривається»

Леся Нікітюк поїхала до Польщі: «Історія така, що серце розривається»

– Зустріла сім’ю з Маріуполя. Вони тут уже півроку. Історія така, що серце розривається, – каже ведуча. – Коли за кордоном бачиш своїх – це усмішки й одразу сльози. Сила духу і незламність. Віра в ЗСУ і в перемогу. І в кінці діалогу: «Ми дуже хочемо додому».

Леся Нікітюк поїхала до Польщі: «Історія така, що серце розривається»

Підписники ведучої поділилися своїми історіями перебування за кордоном.

«Коли ми тікали, донька в Польщі від звуку літака впала на землю та закрила голову. Добре зреагувала, якби була в Україні. Але я плакала після того ще довго. Навіть через п’ять місяців як згадую, котяться сльози», – написала жінка.

Леся Нікітюк поїхала до Польщі: «Історія така, що серце розривається»

Леся Нікітюк поїхала до Польщі: «Історія така, що серце розривається»

Дивіться «Le Маршрутку» цієї осені на Новому каналі

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