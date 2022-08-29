Новий каналLе маршруткаНовини

Леся Нікітюк підвезла пса Патрона на роботу: «Побачила розмінування на власні очі»

Леся Нікітюк підвезла пса Патрона на роботу: Побачила розмінування на власні очі

Ведуча Нового каналу закликає не нехтувати мінною безпекою

Два роки тому Леся Нікітюк в авторському тревел-шоу «Le Маршрутка» показала унікальність Чернігівщини: мережку на старих будинках, дивовижні болота та душевність українців. У третьому сезоні Леді Ле теж вирушила на Чернігівщину. Щоправда, тепер ведуча Нового каналу хоче показати не лише красу регіону, а й те, як він постраждав від рук рашистів.

Зараз дивляться

– Сьогодні на свої очі бачила процес розмінування, – розповіла Леся. – Тож назавжди запам’ятайте види мін. І ніколи, ніколи їх не чіпайте! І взагалі, в лісах, де були бойові дії або окупація, не лазьте.

А ще зірка Нового каналу познайомилася з найвідомішим псом ДСНС, який допомагає розміновувати Чернігівщину – джек-рассел-тер’єром на ім’я Патрон. Про нього вона детально розповість у проекті.

– Хочу подякувати всім піротехнічним підрозділам України за те, що очищують нашу землю від ворожих вибухонебезпечних предметів, яких зараз дуже багато. А особлива подяка саперам Чернігівщини! Хай Бог вас береже! – наголосила ведуча.

Леся Нікітюк підвезла пса Патрона на роботу: Побачила розмінування на власні очі

Дивіться третій сезон «Le Маршрутки» цієї осені на Новому каналі.

Про проект

Разом із незмінним водієм Богданом Богдановичем харизматична мандрівниця Леді Ле вирушить у мальовничі куточки України, а ще покаже місця, які постраждали від російської агресії. Жовтий «Богданчик», відремонтований після обстрілів, заїде в Славутич, Київ, Хмельницький, Мотижин, Львів та інші міста. Серед жахіття й болю, втрат і сліз відома своїм оптимізмом ведуча знайде добро, силу та покаже незламність українців. За хорошою традицією, на всьому шляху мандрівники зустрічатимуть цікавих попутників, серед яких буде навіть Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Le маршрутка новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь