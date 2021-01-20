Леся Нікітюк описала свій ідеал чоловіка

Якими якостями можна підкорити ведучу «Хто зверху?» і «Le Маршрутки»?

Останній місяць ведучій Нового каналу Лесі Нікітюк дедалі частіше пророкують роль героїні «Холостячки». Чим не ідеальна кандидатура? Розумниця, красуня, спортсменка, добре заробляє і має чудове почуття гумору. А який хлопець зможе полонити серце Леді Ле?

– Для мене ідеальний чоловік – простіше простого, – зізналася в інтерв’ю Дмитру Гордону ведуча. – Мій тато дуже класна, проста людина, зварювальник вищого розряду. Він справжній чоловік. Для мами завжди був партнером. Якщо мама чистила картоплю, він її смажив. Знаєте, є таке, що чоловіка потрібно попросити щось зробити, заздалегідь дати завдання, все розписати. А він сам завжди підключається. І просто доповнює маму. Вміє все: просвердлити, прибити, зробити розводку. Він був електриком. Тато – господар. Напевно, він і є той ідеал чоловіка.

Ось тільки простим хлопцям зараз складно познайомитися з ведучою.

– Хоч як спокійно я спілкувалася б при знайомстві, до мене вже ставляться інакше, – ділиться вона. – Наприклад, підходять: «Лесю Іванівно, можна з вами сфотографуватися»? Або: «Вибачте, можна фотографію»? І ти стоїш така з надією. А він каже: «Для тещі, дружини або дітей».

Також Леся Нікітюк зізналася, чи закохана зараз.

– Серце ще не перегоріло, – заінтригувала ведуча Нового каналу.

Кому належить серце зірки, вона розкривати не стала.

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