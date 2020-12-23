Пограбування Лесі Нікітюк: чим все закінчилося?

Нагадаємо, у Чернігівській області транспорт зірки обчистили

Восьмий епізод тревел-шоу «Le Маршрутка» розпочався зі скандалу. Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк і водій Богдан Богданович прокинулися у відкритій маршрутці і виявили, що їхні речі розкидані по транспорту. Зірка запідозрила, що їх обікрали.

– Як так можна було заснути, щоб не чути злодіїв? – дивувалася вона. – Грабіжники забрали турецькі килимки, югославський костюм, винесли холодильник, телевізор, мікрохвильову піч, витяжку. Не розумію, кому потрібен був сервант? Вони що, його через поле тягли? З усіх дорогих вазонів забрали рододендрон. Але насамперед поцупили телефони і навігатор. Тепер буду все страхувати.

Без важливих для сучасної людини ґаджетів Леся Нікітюк намагалася відшукати Ніжин. Ведуча мріяла поласувати там легендарними огірками. По дорозі мандрівники зустрічали дивних попутників і потрапляли в різні дорожні пригоди. У фіналі їх зупинила поліція.

– Ми вас розшукуємо по всій області, – заявили правоохоронці. – А ви їздите незрозуміло де. Ваші речі давно знайшли.

Поліцейські все повернули Лесі Нікітюк і Богдану. І хоча ведучій так і не вдалося потрапити до Ніжина, скуштувати легендарні огірки вона все ж змогла. Ними зірку пригостили правоохоронці.

Подивитися, як все було, можна в «Le Маршрутці» на сайті Нового каналу.

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