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Леся Нікітюк з’їла пакет: «Це геніальний винахід»

Леся Нікітюк з’їла пакет: «Це геніальний винахід»

Ведуча Нового каналу спробувала на смак упаковку, яка може врятувати планету

Українці часто недооцінюють своїх співвітчизників. Здається, в нас нічого доброго не відбувається. Он закордоном запускають машини в космос і розробляють роботів. А в нас наука стоїть на місці. Насправді, ми багато чого не знаємо. Так, Леся Нікітюк, подорожуючи своєю «Le Маршруткою» Україною, здивувала Новий канал незвичним винаходом. Вона познайомилася з ученими, які розробили пакети, які можна їсти. Ведуча спробувала упаковку на смак.

Леся Нікітюк з’їла пакет: «Це геніальний винахід»

– Уперше в житті їла пакет. Від нього тобі не буде шкоди, – ділиться враженнями Леся Нікітюк. – Жуєш, а він тане в роті. Це геніальний винахід. Природа так страждає від поліетилену: риба задихається, черепахи вмирають, бо ковтають пакети замість їжі. А тепер уявіть, гуляєш у лісі, дістав яєчко, сам його з’їв. Пакет викинув. Ним може їжак пообідати, і йому від цього нічого не буде.

Ця упаковка повністю натуральна. На відміну від своїх штучних родичів, які розкладаються за сотні років, їй потрібен лише місяць, щоб повністю згнити.

Леся Нікітюк з’їла пакет: «Це геніальний винахід»

– У складі пакета є кукурудза, – розповідає доцент кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету Дмитро Бідюк. – Винайшли ми його абсолютно випадково. Коли працювали в лабораторії з харчовими продуктами, їх розчин розлився на столі. За ніч він висох, і ми побачили там плівочку. Вирішили цю плівочку зробити більшою та склеїти її. Ось так і придумали пакет.

Леся Нікітюк з’їла пакет: «Це геніальний винахід»

Він витримує до 4 кг ваги. І може стати чудовою альтернативою стандартним пакункам, які забруднюють планету.

Подивитися на геніальний винахід можна в «Le Маршрутці» на сайті Нового каналу.

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