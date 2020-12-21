Леся Нікітюк з’їла пакет: «Це геніальний винахід»

Ведуча Нового каналу спробувала на смак упаковку, яка може врятувати планету

Українці часто недооцінюють своїх співвітчизників. Здається, в нас нічого доброго не відбувається. Он закордоном запускають машини в космос і розробляють роботів. А в нас наука стоїть на місці. Насправді, ми багато чого не знаємо. Так, Леся Нікітюк, подорожуючи своєю «Le Маршруткою» Україною, здивувала Новий канал незвичним винаходом. Вона познайомилася з ученими, які розробили пакети, які можна їсти. Ведуча спробувала упаковку на смак.

– Уперше в житті їла пакет. Від нього тобі не буде шкоди, – ділиться враженнями Леся Нікітюк. – Жуєш, а він тане в роті. Це геніальний винахід. Природа так страждає від поліетилену: риба задихається, черепахи вмирають, бо ковтають пакети замість їжі. А тепер уявіть, гуляєш у лісі, дістав яєчко, сам його з’їв. Пакет викинув. Ним може їжак пообідати, і йому від цього нічого не буде.

Ця упаковка повністю натуральна. На відміну від своїх штучних родичів, які розкладаються за сотні років, їй потрібен лише місяць, щоб повністю згнити.

– У складі пакета є кукурудза, – розповідає доцент кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету Дмитро Бідюк. – Винайшли ми його абсолютно випадково. Коли працювали в лабораторії з харчовими продуктами, їх розчин розлився на столі. За ніч він висох, і ми побачили там плівочку. Вирішили цю плівочку зробити більшою та склеїти її. Ось так і придумали пакет.

Він витримує до 4 кг ваги. І може стати чудовою альтернативою стандартним пакункам, які забруднюють планету.

Подивитися на геніальний винахід можна в «Le Маршрутці» на сайті Нового каналу.

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