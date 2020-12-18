Лесю Нікітюк обікрали на Чернігівщині

Винесли телевізор, холодильник і навіть сервант

Вирушаючи в подорож, ніхто з туристів не розраховує стати жертвою пограбування. Але в дорозі трапляються різні ситуації. Іноді й не найприємніші. Навіть зірковий статус не захищає від злодіїв. Не допоміг він і Лесі Нікітюк, коли Новий канал відправив її «Le Маршруткою» досліджувати Чернігівську область. Ведуча з водієм зупинилися відпочити в «Богдані» біля поля й залишилися без речей.

– Як так можна було заснути, щоб не чути злодіїв? – здивувалася Леся. – Грабіжники забрали турецькі килимки, югославський костюм, винесли холодильник, телевізор, мікрохвильову піч, витяжку. Не розумію, кому потрібен був сервант? Вони що, через поле його тягли? З усіх дорогих вазонів забрали рододендрон. Але насамперед витягли телефони та навігатор. Тепер буду все страхувати.

Як без навігатора Леся Нікітюк подорожуватиме Чернігівщиною – дізнаєтеся в «Le Маршрутці» в суботу о 12:00 на Новому каналі. До речі, транспорт зірки обкрадають не вперше. Кілька років тому в переддень Нового року в машині Лесі Нікітюк розбили скло й витягли всі подарунки, які ведуча приготувала близьким. Щоб не їхати до друзів і сім’ї з порожніми руками, довелося терміново купувати нові. А ще Лесі влетіла в копієчку заміна скла в автомобілі.

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