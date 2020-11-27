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Леся Нікітюк розповіла про найдорожчий подарунок від коханого

Леся Нікітюк розповіла про найдорожчий подарунок від коханого

Ніколи не здогадаєтеся, що хлопець презентував їй на день народження

Усі знають, що ведуча «Le Маршрутки» живе не сама. В неї є найулюбленіший і наймиліший пес Рафік. Уже й неможливо уявити Лесю Нікітюк без собаки породи вест-хайленд-вайт-тер’єр. Новий канал дізнався у Леді Ле, як він з’явився в її житті.

– Мені його на день народження подарував хлопець. Коли заводчиця прислала відео двох цуценят, щоб ми вибрали, відразу звернула увагу на Рафіка, – з усмішкою згадує Леся. – Йому дошкуляв гавканням братик, а Рафаель спокійно собі спав. Вирішила взяти соню. Коли ми прийшли по собаку, заводчиця сказала, що все ж краще, щоб пес сам вибрав господаря. Соня підійшов, ліг на мене й заснув. Ось так Рафік і з’явився у моєму житті.

Зі своїм песиком Леся Нікітюк – нерозлучна. Розстаються вони лише коли господиня їде зі своєю «Le Маршруткою».

Леся Нікітюк розповіла про найдорожчий подарунок від коханого

– Наприклад, знімальний павільйон «Хто зверху?» – це третій дім Рафіка. Там його дуже люблять, – каже вона. – Ви б бачили, як він туди забігає. З усіма вітається, до всіх лізе на руки. Заходить у гримерку, ніби він ведучий цього шоу, а не я або Притула.

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Подароване хлопцем цуценя стало найдорожчим для Леді Ле.

– Він найкращий пес у світі. Коли зйомки пізно закінчуються, і вранці я відсипаюся, Рафік мене не будить, – зізнається ведуча Нового каналу. – Буває й так, що встаю, а він ще спить. Коли дивлюся, як бідні господарі на світанку гуляють із собаками, думаю: «Боже, Рафік, ти просто золотий пес».

Заради чого довелося залишити Рафаеля на все літо у Хмельницькому, можна побачити щосуботи о 12:00 в шоу «Le Маршрутка» на Новому каналі.

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