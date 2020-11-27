Леся Нікітюк розповіла про найдорожчий подарунок від коханого

Ніколи не здогадаєтеся, що хлопець презентував їй на день народження

Усі знають, що ведуча «Le Маршрутки» живе не сама. В неї є найулюбленіший і наймиліший пес Рафік. Уже й неможливо уявити Лесю Нікітюк без собаки породи вест-хайленд-вайт-тер’єр. Новий канал дізнався у Леді Ле, як він з’явився в її житті.

– Мені його на день народження подарував хлопець. Коли заводчиця прислала відео двох цуценят, щоб ми вибрали, відразу звернула увагу на Рафіка, – з усмішкою згадує Леся. – Йому дошкуляв гавканням братик, а Рафаель спокійно собі спав. Вирішила взяти соню. Коли ми прийшли по собаку, заводчиця сказала, що все ж краще, щоб пес сам вибрав господаря. Соня підійшов, ліг на мене й заснув. Ось так Рафік і з’явився у моєму житті.

Зі своїм песиком Леся Нікітюк – нерозлучна. Розстаються вони лише коли господиня їде зі своєю «Le Маршруткою».

– Наприклад, знімальний павільйон «Хто зверху?» – це третій дім Рафіка. Там його дуже люблять, – каже вона. – Ви б бачили, як він туди забігає. З усіма вітається, до всіх лізе на руки. Заходить у гримерку, ніби він ведучий цього шоу, а не я або Притула.

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Подароване хлопцем цуценя стало найдорожчим для Леді Ле.

– Він найкращий пес у світі. Коли зйомки пізно закінчуються, і вранці я відсипаюся, Рафік мене не будить, – зізнається ведуча Нового каналу. – Буває й так, що встаю, а він ще спить. Коли дивлюся, як бідні господарі на світанку гуляють із собаками, думаю: «Боже, Рафік, ти просто золотий пес».

Заради чого довелося залишити Рафаеля на все літо у Хмельницькому, можна побачити щосуботи о 12:00 в шоу «Le Маршрутка» на Новому каналі.

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