5 дивовижних місць на Галичині від Лесі Нікітюк

Зірка Нового каналу радить побувати там кожному українцю

Подорожі Лесі Нікітюк Україною тривають. Тепер ведуча «Le Маршрутки» (Новий канал) побувала на Галичині. І знайшла там дивовижні пам’ятки. Ви теж можете вирушити слідами Леді Ле. Для цього тримайте курс на Західну Україну.

Вулкан біля Карпат

Будете їхати в гори – обов’язково відвідайте село Старуня, яке розташувалося в 38 кілометрах від Івано-Франківська. Тут ви знайдете пам’ятники природи, аналогів яким немає в Європі.

Трамвай, у якому їхала Леся Нікітюк, зійшов з рейок

– Це унікальна місцевість, – розповідає Леся Нікітюк. – Величезна сейсмічно активна зона, де можна зустріти грязьові вулкани і кратери з нафтою. Виглядають вони, як калюжі. Але їх глибина – кілька метрів. Таких кратерів тут майже 20. Кожен з них виник завдяки землетрусам, які відбувалися по всьому світу.

Санна траса

Якщо ви скучили за снігом і мрієте прокотитися на санях у будь-яку пору року, тоді прямуйте до міста Кременець Тернопільської області. Тут є санно-бобслейна траса довжиною в один кілометр. На трасі тренуються професійні спортсмени, але й прості туристи можуть покататися.

Леся Нікітюк нагодує українців автентичними делікатесами

– Їздити на санях без снігу – це просто «вау», – ділиться враженнями ведуча Нового каналу. – Дуже круто. Щоправда, є ризик, що єдина така траса в Україні може розвалитися. Але в наших силах допомогти їй. Потрібно приїжджати сюди і кататися. Для туристів є спеціальний відрізок. Один спуск коштує лише 60 грн. І кожен з них – інвестиція у збереження траси.

Карпатський трамвайчик

У селі Вигода Івано-Франківської області, вздовж річки Лизунка неспішно котиться милий вузькоколійний трамвай. У XIX столітті такі локомотиви возили деревину. Потім вони стали нерентабельними, і їх скасували. Але на початку XXI століття Вигодська вузькоколійка відновила свою роботу і тепер возить не лише дерево, а й туристів.

Леся Нікітюк знайшла на Волині делікатес із Саргасового моря

– Маршрут має довжину 13 кілометрів. Трамвай проїжджає його за чотири години, – каже Леся Нікітюк. – Пішки цей відрізок можна пройти швидше, але як же романтично покататися вузькоколійкою.

Храм святої Анни

Місто Борислав Львівської області – українська християнська Мекка. На вигляд – звичайна церква, а ось всередині…

– У цьому храмі є мощі 760 святих, – дивує Леся Нікітюк. – Святий Миколай, свята Катерина, мощі 12-ти апостолів. І майже всі їх привезли з Ватикану.

Середньовічна митниця

Недалеко від міста Борислав на Львівщині височіють дивні скелі. Це не просто пам’ятник природи.

– З першого погляду здається, що це звичайні скелі посеред лісу, – згадує ведуча. – Та колись тут була фортеця, найважливіший прикордонний пункт України і митниця.

Зараз від фортеці залишилися тільки скелі, але зрозуміти всю велич будови в період її розквіту можна за допомогою віртуальної екскурсії.

Які ще відкриття чекають Лесю Нікітюк під час подорожей «Le Маршруткою» – дивіться щосуботи о 12:00 на Новому каналі.