Трамвай, у якому їхала Леся Нікітюк, зійшов з рейок

На щастя, ніхто не постраждав

Під час поїздок «Le Маршруткою» (Новий канал) по Україні Леся Нікітюк потрапляє в різні пригоди. Одного разу в маршрутки відмовили гальма, а ще якось Леся мало не потонула в болоті. На Галичині з нею теж трапилася неприємність. Ведуча Нового каналу вирішила покататися в раритетному Карпатському трамвайчику, не знаючи, що її чекає по дорозі.

– Маршрут має довжину 13 кілометрів. Трамвай проїжджає його за чотири години, – розповідає Леся Нікітюк. – Пішки цей відрізок можна пройти швидше, але як же романтично покататися вузькоколійкою.

Під час поїздки сталося непередбачуване – вуличний транспорт зійшов з рейок.

– Я це відчула, – каже ведуча. – Думала, що в нас тільки маршрутка ламається, а тут ще й трамваї зі мною летять повз рейки.

Через те, що він їде повільно, ніхто з пасажирів не постраждав. Тільки довелося перервати екскурсію і почекати біля вагона, доки транспорт знову поставлять на рейки. А потім… продовжити насолоджуватися красивими видами з вікон карпатського трамвайчика.

Які ще пригоди чекають Лесю Нікітюк – дивіться в суботу о 12:00 у «Le Маршрутці» на Новому каналі.

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