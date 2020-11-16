Подорожуючи «Le Маршруткою» по Волині, ведуча Нового каналу натрапила на клондайк, де вимивають цінне каміння

Про те, що в Україні великі запаси бурштину, знають усі. А от масштаби незаконного видобутку каміння достеменно невідомі. Кажуть, що 95% усього бурштину, який вивозять з країни, – нелегального походження. І добувають його під прикриттям мафії. Людям з телекамерами на такі клондайки потрапити можна лише з правоохоронцями під час арешту копачів. Та завдяки ведучій «Le Маршрутки» Лесі Нікітюк Новий канал зміг показати, як нелегально вимивають бурштин.

– Спочатку старателі проривають канал від найближчої водойми, потім ставлять помпу, яка подає воду під тиском, – розповідає ведуча. – Струмінь води настільки потужний, що утворює глибоку лунку. Довжелезною жердиною старателі починають колупати лунку в пошуках бурштину. Камінець легший за воду, тому він просто спливає на поверхню, а збирають його звичайними сачками.

Якщо пощастить, то за роботу можна чимало заробити, а можна й потрапити за ґрати.

– У 2014 році за кілограм бурштину більшої фракції платили 10 тисяч доларів, – згадує місцевий старатель. – Зараз – 1-2 тисячі. Мити бурштин небезпечно. Може приїхати поліція й арештувати, бо це робиться незаконно. Але миємо, бо з дитинства звикли до цієї роботи, і більше нічого не вміємо.

Під час зйомок старателі теж намили цінне каміння, аж на… 55 доларів.

– Чи вартує цього такий ризик? Можна нічого і не знайти. Мені в цій ситуації дуже шкода природу, – сумує Леся Нікітюк. – Пейзаж на клондайках не те що жахливий. Таке відчуття, що там все розбомбили. Наче знаходишся на мертвій планеті, де немає життя – лише кратери і пустеля. Такий метод нелегального видобутку буквально знищує природу. Ще довгі роки нічого не зможе прорости на цій землі.

Які ще небезпечні зустрічі чекатимуть на Лесю Нікітюк – дивіться в «Le Маршрутці» щосуботи о 12:00 на Новому каналі.

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