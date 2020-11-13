Леся Нікітюк нагодує українців автентичними делікатесами

Ведуча Нового каналу випустила бокси зі смаколиками

Поки ми захоплюємся вишуканістю італійської кухні, співаємо дифірамби французькім делікатесам та «полюємо» на іспанський хамон – у нас під носом ховаються справжні кулінарні скарби. Їх щоразу знаходить Леся Нікітюк, коли подорожує своєю «Le Маршруткою». Новий канал не може передати через екран смак цих страв, тому Леся Іванівна зібрала їх докупи і готова радувати ними українців.

– Я об’їздила багато країн, і вже два роки досліджую Україну, – розповідає історію створення боксу Леся. – Ми з командою зняли багато класних місць, і всюди мене пригощали різними смаколиками. Хочу сказати: не єдиним борщем і варениками славиться наша країна. В боксі ми зібрали всі автентичні топові делікатеси, про які мало хто знає. Наприклад, кавуновий мед, що виготовлявся на Херсонщині ще з давніх давен, але, впевнена, багато людей його не куштували.

Якими ще делікатесами порадує фанів Леся?

– Український хамон – мацик, мед від Богдановича (водія Le Маршрутки, – прим.ред.) – у нього велика пасіка, паштет з равликів, чорний часник, бринза, лавандовий чай, зіньківська ковбаса від тьоті Валі, сирний коник, сало мангалиці, – ділиться ведуча. – Мангалиця – це така волохата, дуже смішна свиня. Ці тварини живуть на Закарпатті, і їх сало містить значно менше холестерину, ніж звичайне.

Які ще відкриття чекатимуть на Лесю Нікітюк під час подорожей Україною – дивіться у «Le Маршрутці» щосуботи о 12:00 на Новому каналі

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