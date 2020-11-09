3 крутих туристичних місця на Дніпропетровщині від Лесі Нікітюк

Заради вивчення двох з них доведеться опуститися на самісіньке дно

Дніпропетровщину рідко розглядають в якості напрямку для відпочинку. Ну що можна робити в промисловому регіоні серед кар’єрів, шахт і безлічі заводів? Вивчати їх! Індустріальний туризм поки що в дивину для українців. Але європейські відпочивальники, які і побачили красу Риму, і поніжилися на Лазурному березі, люблять цей вид туризму. Де ще можна побачити, як народжується метал? Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк «Le Маршруткою» подорожувала Дніпропетровщиною і знайшла три фантастичних місця, які вона рекомендує побачити на власні очі.

Найглибша шахта Європи

Шахта «Гвардійська» у Кривому Розі вражає своїми масштабами. Вона йде під землю на глибину 1430 метрів. Тут гірники добувають залізну руду. І так вони роблять уже понад 50 років. Побачити, як бурять породу, можна на власні очі. В шахту водять екскурсії. Та якщо ви боїтеся спускатися під землю, вам покажуть її наземну частину.

– Перша «розвага» в шахті – ліфт. Його правильно називати кліть, – розповідає Леся Нікітюк. – У нього лише дві стіни. А з інших боків – сира земля. На швидкості три кілометри на годину встигаєш роздивитися «горизонт» – так називають поверхи, де роблять проходи і видобувають руду. Добре, що в ту безодню спускаєшся не сама.

Чорне озеро

Якби Гоголь жив у наш час, він би точно не обійшов увагою цю водойму. Це справді магічне місце. Чорне озеро приваблює своєю водою кольору кави не лише туристів, а й вчених, які досі б’ються над розгадкою його таємниці. Чому вода тут такого кольору, точно ніхто відповісти не може.

– У води немає запаху. Ні хорошого, ні поганого, – каже ведуча Нового каналу. – За смаком вона солона. Здавалося, що туди накидали багато соди. Ще в неї трохи мильний присмак.

Підводний музей

Справжнє підводне царство ховається на дні Новомиколаївського кар’єра. Там місцеві дайвери опустили на дно різні арт-об’єкти, створивши унікальний музей. Щоправда, навіть у теплу пору року вода тут погано прогрівається.

– Дуже цікаво на все це подивитися. Єдине, хотілося б пірнати туди з кип’ятильником, – сміється Леся Нікітюк. – Тому що водойма дуже холодна.

Які унікальні місця знайде Леся Нікітюк в інших областях – дивіться щосуботи о 12:00 у «Le Маршрутці» на Новому каналі.

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