Перше вересня для ведучої Нового каналу не просто свято

Уявляєте Лесю Нікітюк у строгій спідниці-олівець із гулькою на голові, яка веде батьківські збори? Чи в брюках з ідеально випрасуваними стрілками, білій блузці та указкою в руках? Ми зараз не описуємо черговий костюм до конкурсу на шоу «Хто зверху?» (Новий канал), а показуємо альтернативну реальність. Перше вересня для Лесі Нікітюк – свого роду професійне свято. Мало би бути таким. Вона б не їздила «Le Маршруткою» між містами, а бігала б між вихованцями з оберемками квітів на святі Дня знань і пускала сльозу під віршики дітей. За покликом душі – весела ведуча, а за освітою – вихователька дитячого садочка.

– Я хотіла навчатися у столиці. Але це була недосяжна мрія для дівчини з Хмельницького – вступити до вишу в Києві, – зізнається Леся Нікітюк. – Я пішла в педагогічну академію, тому що ми з батьками розмірковували так: якщо я не вступлю на бюджет, то варіант платного навчання в академії ми можемо потягнути фінансово. Навчання в інших закладах оплатити не змогли б.

Після закінчення академії Лесина мрія навчатися у столиці здійснилася. Щоправда, здобувала знання вона вже не в університеті, а просто на знімальному майданчику. Диплом педагога їй так і не знадобився. Хіба що виручають знання дитячої психології, коли ведучій на зйомках тревел-шоу «Lе Маршрутки» (прем’єра вже цієї осені) не дають проходу юні прихильники.