Леся Нікітюк оголосила про закінчення зйомок «Le Маршрутки»

Зворушливий пост, присвячений завершенню знімального процесу тревел-шоу, ведуча виклала в своєму Instagram

– Боже !!! Коли вже ці зйомки закінчаться!!! А коли зйомки закінчуються, думаєш, а що ж далі… А далі МОНТАЖ, – ділиться Леся зі своїми підписниками. – Як ви зрозуміли, ми закінчили зйомки тревел-шоу «Le Маршрутка» 2-й сезон.

У довгому пості Леді Ле зізналася в любові глядачам, завдяки яким другий сезон шоу відбувся в принципі, подякувала людям, які їм зустрічалися в різних куточках України, за їхню хлібосольність, і команду «Le Маршрутки», яка разом із нею пройшла цей непростий, але дуже емоційний і цікавий шлях:

– Друзі ви навіть не уявляєте, як круто нас зустрічали люди в усіх областях України, де ми знімали… Просто «ломилися столи» від українських делікатесів ???? А це вері делішес, – ділиться враженнями Леся. – Завдяки цій програмі я дізналася про такі цікаві місцях, про які навіть не чула (ви ж бачите фотки), а в програмі таких місць буде ще більше!

У нашій країні все прекрасне: гори, озера, каньйони, море, кар’єри, навіть ЯМИ ????, а найголовніше – ЛЮДИ! Якби ви не дивилися 1-й сезон «Le Маршрутки», і не було б таких хороших рейтингів, ми не знімали б 2-й сезон! Тому дякую всім ❤️ А ще я найщасливіша ведуча, в мене кльова команда! Упевнена, ми зняли ще один класний сезон, тому що всі любимо свою роботу і Україну, а вона полюбила нас ❤️.

Що ж, залишається запастися терпінням! Зовсім скоро – восени 2020 року – ми побачимо другий сезон тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новому каналі, в якому Леся Нікітюк з командою відкриють такі мальовничі унікальні куточки України, про існування яких ви навіть не підозрювали!

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