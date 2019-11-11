ТОП улюблених місць в Україні від зірок шоубізу

Павло Зібров, Женя Клопотенко, Євген Кот, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар розповіли, куди їдуть, щоб набратися сил

Сьогодні о 18:00 на Новому каналі ви побачите другий випуск «Le Маршрутки». Леся Нікітюк продовжить тревел-дослідження неймовірних куточків України: познайомить глядача з талановитими людьми, а також покаже незвідані місця нашої батьківщини. Завдяки цій програмі у кожного з нас може з’явитися нове улюблене місце.

Ми розпитали в зірок шоубізу, яке місто або місцевість в Україні вони вважають особливими для себе, і чому. Записуйте й собі цікаві маршрути.

Євген Клопотенко, телеведучий, кулінар

– Біля Житомира є каньйон. Там неймовірно круте місце. Мені дуже подобається. Хоча є ще одне класне місце – річка Рось. Це 132-й кілометр Київської траси. Повертаєш у ліс, їдеш 10 км, і там ця річка. Це моє особливе місце. Там природа і більше нічого. Є старі занедбані будиночки. Влітку в них відпочивають. Але ми їдемо з друзями восени, коли нікого немає. Там холодно, цей запах лісу…

Павло Зібров, співак

Люблю Голосіївський парк у Києві. Там є озера. Тихо, спокійно, плавають дикі качки. Дуже хороша аура.

Євген Кот, танцівник, хореограф

Я дуже люблю їздити до своєї бабусі в село Непізнаничі Житомирської області. Там така неймовірна природа, ви навіть не уявляєте! І ще одне гарне місце – Карпати. Якось улітку я зі своїм товаришем їхав до Європу машиною. У нас був трип із Києва в Монако. Ми проїхали через українські Карпати. Тоді я їх побачив вперше. Ми там переночували. І ці горні річки, ліс… Це просто чудово, красиво, класно, зелено, не надихатися. І нічого не хочеться більше бачити, крім цієї краси.

Дмитро Дікусар, танцівник, хорегораф

У мене є особливе місце – це Фіолент. Мені брат років 12 назад купив дачу на Фіоленті, і я закохався в це місце. Воно надзвичайно красиве. Схоже на Канни, тільки сервіс поганий (усміхається).

Вікторія Булітко, актриса DIZEL STUDIO

Моє улюблене місце – це місце мого дитинства, село Канкринівка біля мого рідного Запоріжжя. Там дача мого дідуся, недалеко тече річка Конка. Тоді я перепливала цю річку, щоб половити рибу і раків разом із татом. Це місце мені дуже часто сниться.

Тест! Вгадай українців, які підкорили світ

Скільки незвіданих куточків ще приховує Україна? Дивіться «Le Маршрутку» щопонеділка о 18:00 на Новому каналі, щоб дізнатися ще більше про нашу країну.