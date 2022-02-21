21 лютого

Вони повернуться сильнішими, гарнішими, нахабнішими… Анонс Improv Live Show 3 сезон на Новому каналі

Improv Live Show – це абсолютно новий для України розважальний формат, створений командою студії «Квартал 95». Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотньому зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини.

У другому сезоні ведучим став улюбленець глядачів Нового каналу харизматичний Олександр Педан. Він доєднався до імпровізаторів не лише у ролі модератора, а й разом з ними та зірками взяв участь у імпровізаціях.

Дивіться прем’єру 3 сезону Improv Live Show 10 березня о 21:00 на Новому каналі.

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