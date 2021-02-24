Improv Live Show – це абсолютно новий для України розважальний формат, створений командою студії «Квартал 95». Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотньому зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини.

У другому сезоні ведучим став улюбленець глядачів Нового каналу харизматичний Олександр Педан. Він доєднався до імпровізаторів не лише у ролі модератора, а й разом з ними та зірками взяв участь у імпровізаціях.

Дивіться прем’єру 2 сезону «Improv Live Show» 23 березня о 20:00 на Новому каналі.