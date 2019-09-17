Дивіться 3 випуск Improve Live Show 1 сезону у середу о 21:00 на Новому каналі.

«Improv Live Show» – це абсолютно новий для України розважальний формат, створений командою студії «Квартал 95». Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини.