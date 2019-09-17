Video: Чому ти усміхаєшся? Анонс 4 випуску Improv Live Show 1 сезону на Новому каналі

Дивіться онлайн 4 випуск АНОНС - Improv Live Show 1 сезон на Новому каналі
Новий канал / Improv Live Show / Чому ти усміхаєшся? Анонс 4 випуску Improv Live Show 1 сезону на Новому каналі
17 вересня

Чому ти усміхаєшся? Анонс 4 випуску Improv Live Show 1 сезону на Новому каналі

Дивіться 3 випуск Improve Live Show 1 сезону у середу о 21:00 на Новому каналі.

«Improv Live Show» – це абсолютно новий для України розважальний формат, створений командою студії «Квартал 95». Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини.

Чому ти усміхаєшся? Анонс 4 випуску Improv Live Show 1 сезону на Новому каналі
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