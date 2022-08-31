«Поважаємо вільний простір один одного»: Олександр Педан – про стосунки з Сергієм Притулою

Ведучий проекту Improv Live Show, який восени покаже Новий канал, відверто розповів про теперішнє спілкування з відомим колегою

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Тандем топових ведучих Нового каналу Олександра Педана і Сергія Притули тривалий час був улюбленим у багатьох українців. Вони вдало доповнювали один одного та «зробили» не один успішний проект. Зараз їх рідко можна побачити разом, оскільки Притула став волонтером та заснував свій Благодійний фонд, а Педан став громадським діячем та знімає соціальні проекти. Які стосунки між улюбленцями публіки зараз?

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– Ми ставимося один до одного з дуже великою повагою. В якийсь момент у нас із Сергієм з’явилася негласна домовленість: нас так багато разом у проектах, що ми маємо поважати вільний простір один одного, – розповів Педан у YouTube-проекті «Розсова». – У нас різні друзі, різні тусовки, різні інтереси. Я екстремал, а він ні. У нього є політичні амбіції, а в мене ні. Навіщо собі брехати? Сказати, що ми друзі «не розлий вода», то ні. Наш спільний досвід, повага і те, що завжди готові подати руку й допомогти, говорить про те, що ми друзі. Звісно! Але те, які в нас зараз стосунки, і як рідко ми бачимося, свідчить, напевно, що ми класні знайомі. Вирішуйте самі, я не можу на себе взяти цю відповідальність.

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Попри все Сергій і Олександр залишилися величезною підтримкою один для одного!

– Однією фразою Притули я поясню наші стосунки. Він мені телефонує за день до запуску проекту з байрактарами і каже: «Сань, ти знаєш, що просто так тебе не смикаю. Але ми завтра зранку оголошуємо збір на байрактари. Підтримаєш?» А я йому: «Сєрий, ну звісно». І можу в будь-який момент передзвонити і сказати: «Сєрий, у мене така-то біда». Або навпаки: «Сєрий, у мене щось хороше». Знаю, що він мені не відмовить. І я з тих, до речі, від кого він точно підніме слухавку! Хоча Притула її не бере, – зізнався Педан.