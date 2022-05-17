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«Знай своїх. Волонтери»: Олександр Педан – про зйомки з ризиком для життя і героїв серед нас

Олександр Педан – про зйомки з ризиком для життя і героїв серед нас

Телеведучий розпочав новий сезон YouTube-проекту з міста Чернігова та історії волонтера-водія Романа

Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан разом зі своєю командою відновили соціальний проект «Знай своїх». Перший сезон був присвячений переселенцям, які у 2014 році переїхали з Криму та сходу України. Другий сезон – про благодійні організації та фонди.

Олександр Педан – про зйомки з ризиком для життя і героїв серед нас

– Третій сезон проекту ми назвали «Знай своїх. Волонтери», бо він – про небайдужих українців, які допомагають під час війни, – розповідає Педан. – Ми їздили в Чернівці, Тернопіль, Львів, Чернігів, на Хмельниччину та в Київ. Буде шість випусків. Проект створений, щоб подякувати цим людям. Щоб показати іншим, як можна. Наші волонтери – найкращі!

«Знай своїх»: Олександр Педан знімає YouTube-проект про волонтерство під час війни

Перший випуск «Знай своїх. Волонтери» присвятили місту Чернігів.

Олександр Педан – про зйомки з ризиком для життя і героїв серед нас

– Ми знімали це відео не першим, але вирішили почати показувати з нього. Воно максимально передає атмосферу того, що зараз відбувається в Україні, – каже Олександр Педан. – Наразі її неможливо відчути на заході країни. Звісно, це добре. Але, зрештою, всі мають знати, як важко було і є містам в окупації. І наскільки там небезпечно. Поділюся, що за день до нашого приїзду на трасі до вже визволенного Чернігова, якою ми їхали, підірвався на міні автомобіль. А наступного дня, на жаль, там загинув ще й тракторист. Також нам важливо було показати жахливі й важкі для сприйняття кадри зруйнованих будівель у Чернігівській області та в центрі Чернігова.

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Героєм випуску став хлопець Роман. За професією він фотограф, але з початком війни став волонтером-водієм.

Олександр Педан – про зйомки з ризиком для життя і героїв серед нас

– У Романа була машина, тож він зрозумів, що може робити щось корисне, – розповідає Педан. – Спочатку випадково підвіз людину, а потім почав вивозити людей з різних небезпечних місць. Також возив іноземних журналістів у Бородянку, Бучу. Показував їм, що насправді відбувається в Україні. Це дуже важливо! А останнім часом він возить точково, за запитами, гуманітарну допомогу в міста, які були під окупацією. Ми вирішили не просто поспілкуватися з ним десь у Києві, а пройти повний шлях волонтера. Повезли гуманітарну допомогу в Чернігів. Спершу знайшли людей у Хмельницькому та Тернополі, які нам допомогли завантажити два повних багажники. Взяли лише те, що було справді необхідне сім’ям та людям похилого віку. І зняли про це дуже класний сюжет.

Перший випуск проекту «Знай своїх. Волонтери» дивіться за посиланням

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