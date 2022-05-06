Як мотивувати дітей займатися спортом? Лайфхаки для батьків

Ведучий Нового каналу Олександр Педан разом із молекулярним біологом та ультрамарафонцем Олександром Скороходом дали поради батькам

Ведучий Нового каналу Олександр Педан разом із командою свого руху Junior вже п’ять років змінюють фізичну культуру в школах. З початком війни вони ще більше активізувалися, щоб відволікати й мотивувати дітей. Щодня проводять онлайн-уроки фізкультури. Інколи до них долучаються зірки, наприклад, Олена-Крістіна Лебідь, Володимир Шумко, Michelle Andrade. А ще команда запустила новий проект на YouTube, де Олександр Педан буде зустрічатись у прямому ефірі з професіоналами різних галузей і брати інтерв’ю на актуальні теми.

Першим гостем став молекулярний біолог та ультрамарафонець Олександр Скороход. Він пояснив, яким чином на науковому рівні взаємопов’язані фізичні навантаження та стрес. А ще дав поради батькам, як мотивувати дітей займатися спортом.

Лайфхак №1: Ви – приклад!

– Хочете того чи ні, але для дитини найбільший приклад і мотивація – ви, – каже експерт. – Передусім почніть самі робити ті 20-30 хвилин перерви в роботі для руханки. А також регулярно займатися спортом. Хоча б раз на день. Бажано, щоб дитина це бачила. Ще краще – запрошуйте її виконувати вправи разом. Або ж виходьте на пробіжку. Діти завжди зчитують, як поводяться батьки. Тож їхній інтерес до фізичних активностей безпосередньо може залежати від цього. От, наприклад, я більше люблю бігати, а моя донька – стрибати. Та щойно ми разом із нею опиняємося на вулиці, вона теж переходить на біг. Їй це почало подобатися.

Лайфхак №2: Підтримуйте схильності

– Моніторте, що дитині найбільше подобається робити, та що в неї найкраще виходить, – каже Олександр Скороход. – Ми з дружиною, наприклад, помітили, що донька зацікавилася баскетболом, тож одразу віддали її на секцію. Вона потрапила в це середовище і класно тренується. Перед тим спробували відвести її на карате з думкою «раптом зацікавиться», та їй це не сподобалося. Тож припинили туди водити. Насильно нічого не вийде. Пам’ятайте про це.

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Лайфхак №3: Не зациклюйтеся

– Раджу, аби дитина перепробувала різні види фізичної активності. Це дуже підвищує вірогідність, що вона знайде саме своє, – каже фахівець. – Плюс, звикне до того, що вид спорту не на все життя. Якщо ви, звісно, не хочете виховати олімпійського чемпіона (сміється). Один-два роки дитина займається чимось одним, а потім сподобалось інше? Супер! Не бійтеся переводити її за інтересами. Це нормально.