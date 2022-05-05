Відомий гуморист провів онлайн-урок фізкультури

Учасник Improv Live Show, яке показує Новий канал, Володимир Шумко долучився до онлайн-уроку фізкультури від руху Олександра Педана Junior

Всеукраїнські уроки фізкультури онлайн стають дедалі популярнішими! Їх організовує рух Олександра Педана Junior та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Міністерства освіти та науки України. Разом із найкращими вчителями фізкультури та активними учнями з різних куточків нашої країни до ранкових руханок долучаються знаменитості! 5 травня разом з учнями початкової школи спортом займався гуморист, актор «Жіночого Кварталу» та учасник Improv Live Show, яке показує Новий канал, Володимир Шумко.

– Було дуже круто й корисно! Я справді отримав задоволення, – ділиться Вова. – Хочу передати педагогам великий привіт і свою повагу. Вони великі молодці! Сьогодні було дуже багато усмішок. Думаю, якщо так розпочинати день, то закінчиться він неодмінно так само. Я бажаю всім відчувати бадьорість протягом дня і проживати багато позитивних емоцій. Зараз потрібно з усіх сил підтримувати настрій, бо інакше ми не переможемо. Пам’ятайте, сміємось – отже не здаємось! Усмішка – це ваша енергетика. Як от ми можемо зарядити смартфон, так можемо своїм позитивом зарядити іншу людину. І це буде не лише добра справа для ближнього, а й покращення настрою для вас самих.

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Оскільки в першу неділю травня в Україні традиційно відзначають День матері, то сьогоднішній урок фізкультури онлайн був присвячений найріднішим людям у житті.

– Хочу передати привіт усім матерям. Особливо своїй мамі та мамі моєї дружини, – каже Шумко. – А ще сказати діткам, щоб вони слухалися своїх матусь. З мого життєвого досвіду – на жаль, я це зрозумів не в дитинстві, а трішки пізніше, але факт у тому, що мама ніколи не хоче нічого поганого. Все, що вона робить, то лише для того, аби дитині було якнайкраще!

Посилання на прямий ефір уроку.