Володимир Шумко з командою влаштували благодійний квіз

В інтелектуальній грі онлайн взяли участь близько 50-ти учасників

Багато бізнесів і проектів з початком війни перекваліфікувались або почали реалізовувати у своїх сферах нові ідеї. Ось, наприклад, у мирний час учасник проекту Студії «Квартал 95» Improv Live Show, яке показував Новий канал, Володимир Шумко з командою влаштовували інтелектуально-розважальні квізи для молоді. У воєнний час творці реалізували ідею онлайн. І з користю для ЗСУ!

У квізі взяли участь дев’ять команд, по п’ять-шість людей у кожній. Все відбувалось у Zoom. Під час обговорень завдань учасників закидали у сесійні зали, а потім повертали в загальну конференцію. Паралельно з цим ішов стрім на каналі Improv Live Show на YouTube.

– Якщо чесно, я втомився, тому що більше двох годин без зупинок вів пряму трансляцію. Зізнаюся, важкувато, коли немає живої віддачі. І, в принципі, коли ти сам. Зрозумів, що потрібно наступного разу брати собі партнера, – ділиться Вова Шумко. – А взагалі було дуже круто! Я обожнюю інтелектуальні ігри будь-якого формату. Одна з моїх фаворитів – «Що? Де? Коли?» Але квізи різноманітніші. Тематика може бути будь-яка. От, наприклад, цього разу в нас був музичний раунд, раунд з мемами, раунд з ребусами, у яких зашифрували прізвища відомих українських діячів, що зараз наближають нас до перемоги.

Аби взяти участь у квізі, учасник мав задонатити 200 гривень. Також можна було надсилати гроші під час гри. За дві години прямого ефіру зібрали майже 55 тисяч гривень. Усі кошти підуть на тепловізори для харківських бійців.

– Хоч як би було важко, задоволення я отримав. Фідбек від тих, хто грав, теж. Усім сподобалося! – каже Вова Шумко. – Учасники зізналися, що з нетерпінням чекають наступного квізу. Маю надію, що команд буде більше. Якщо у вас немає команди, то взагалі не проблема. Ми запропонуємо вам приєднатися до неповних груп. Такий квіз дуже крута штука! Особливо зараз. Адже ми не просто гарно проводимо час і напружуємо свої мізки, а й робимо добру справу.

Посилання на запис квізу.