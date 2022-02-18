Олександр Педан – про улюблені книжки для всієї родини

Ведучий Improv Live Show, яке з 10 березня стартує на Новому каналі, зізнався, що обожнює фентезі. Але і про більш реалістичні книги не забуває

Весна вже зовсім скоро, тому ідеальна картинка – сонячний день, лавочка в парку під каштанами та цікава книга – скоро стануть щоденною реальністю. Щоб вам було легше обрати, свої рекомендації зібрав ведучий Improv Live Show, яке з 10 березня стартує на Новому каналі, Олександр Педан. Він обожнює жанр фентезі

– Чому саме фентезі? Бо під час читання ти ніби занурюєшся в інший світ і відволікаєшся від проблем, які є вдома, на роботі тощо, – каже ведучий Нового каналу. – Просто перезавантажуєш мозок.

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Почав Педан з «Гобіту» та «Володаря перснів» Толкієна, а потім «ковтав» книжки одну за одною:

– Пам’ятаю, коли з’явився «Гаррі Поттер», ми їздили в тур із командою КВК. Читав тоді книгу навіть під час виступів, – ділиться він. – На сцені стояла ширма, а я був ведучим концертної програми. Спочатку оголошував номер, потім повертався за ширму, там стояв баян для номера, на який сідав і читав. Щоб ви розуміли, наскільки мені зайшла ця книжка. Тому її теж раджу, якщо є ще люди, які не читали Гаррі Поттера (сміється).

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Олександр Педан каже, що його донька Лера та дружина Інна – не фанати фентезі. Вони обирають більш реалістичні книги. Сам ведучий теж не проти почитати щось «серйозне».

– На мою думку, цікава книга про сучасний погляд на економіку – «Поведінкова економіка» Ричарда Талера. Раджу ще «Емоційний інтелект» Деніела Гоулмана. Вона допоможе краще зрозуміти себе і рухатися вперед, – каже ведучий. – І, звісно, не забувайте читати з дітками. Наш із Маріком вибір – крута книга з віконцями, що відчиняються, і цікавою інфою про тварин «Тварини планети Земля».

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Романом Міщеряковим, Валентином Міхієнком та Володимиром Шумком дивіться з 10 березня на Новому каналі!