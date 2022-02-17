Ніч, джунглі та заглухлий мопед: Рома Міщеряков – про форс-мажор у Таїланді

Ведучий реаліті «Пара на мільйон» та учасник Improv Live Show, які покаже Новий канал, розповів, як їх із дівчиною врятував незнайомий американець

17 лютого у світі відзначають День спонтанного вияву доброти. Ведучий реаліті «Пара на мільйон» та учасник Improv Live Show, які покаже Новий канал, Роман Міщеряков поділився історією, що колись зворушила його та його кохану під час подорожі.

«Мені в ніс прилетіла лопата»: відомий гуморист – про форс-мажор з дитинства

– Ми з Юлею відпочивали у Таїланді. Орендували мопед і вирішили об’їхати на ньому острів, – згадує Рома. – Він виявився досить великим, тому поверталися додому вже глибокого вечора, майже вночі. Їхали якимись джунглями. І посеред дороги, та ще й під гірку, наш мопед заглух.

«Я ніколи не переймалася такими питаннями»: Злата Огнєвіч – про весілля

Уявіть! Ніч, нікого немає, ми стоїмо на гальмах на схилі, з обох боків – джунглі. Незрозуміло, що робити. Наче у фільм «Джуманджі» потрапили.

Пара не панікувала, але що робити, не розуміла. Але тут – диво!

«Бути чоловіком – це пекти печиво з сином»: Олександр Педан – про справжніх менів

– Бачимо, їде чоловік на байку. Зупинився, – каже Міщеряков. – Виявилося, він американець. Ми пояснили, що в нас закінчився бензин, а він кивнув і сказав: «Я зараз». Через десять хвилин, коли ми вже вирішили піти пішки, чоловік повернувся з пальним. Наш мопед із жагою поглинув пляшку рідини й був готовий доправити нас додому. Ми подякували рятівнику. Простягли йому гроші, але він різко вихопив порожню пляшку і з задоволеним сміхом зник у темряві. Від’їжджаючи, незнайомець крикнув: «Enjoy life!» Чим викликав здивування та усмішку. Мопед більше не барахлив, напевно, вся справа в хорошому пальному.

Прем’єру реаліті «Пара на мільйон» із Ромою Міщеряковим та Лесею Нікітюк дивіться 22 лютого о 20:00 на Новому каналі! Improv Live Show з Ромою Міщеряковим, Валіком Міхієнком, Вовою Шумком та Олександром Педаном чекайте 10 березня о 21:00!