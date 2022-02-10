Чому Володимир Шумко зняв штани під час зйомок

Кумедну ситуацію побачите вже зовсім скоро в Improv Live Show! Новий канал буде показувати проект з 10 березня о 21:00

Ви готові до гумористично-зіркового вибуху? З 10 березня Новий канал покаже третій сезон проекту Студії «Квартал 95» Improv Live Show. Це унікальний для України розважальний формат. Ніхто з учасників – ані імпровізатори, ані гості-знаменитості не уявляють, що станеться з ними наступної хвилини. От, наприклад, один з учасників проекту Вова Шумко неабияк здивував співачку та ведучу проекту «Орел і Решка. Земляни» Michelle Andrade своїм вбранням. Точніше, його відсутністю!

– Це була імпровізація «Швидкі побачення». У ній Саша Педан роздає нам з хлопцями дивні чи то кумедні образи, в яких ми маємо «підкатувати» до зіркової учасниці. В одному з випусків мені дісталася роль «кілера на удальонці», – згадує гуморист. – Потрібно було не лише жартувати, а й якось дивувати глядачів та Мішель. Думаю, що мені вдалося. Це видно з її реакції на фото. В ефірі буде ще краще, напевно (сміється).

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Одягнутися гарно лише до пояса, бо так вас видно на камері при відеодзвінку, а внизу бути в піжамі чи трусах. Знайома ситуація? Саме так більшість людей працювали дистанційно.

– Я вирішив відтворити це, – каже Шумко. – Зайшов за лаштунки, зняв штани й вийшов імпровізувати у спідній білизні. Подумав, що таку історію точно впізнають наші глядачі, адже сто відсотків кожен хоча б раз працював онлайн. А ще це ефектно! В нашій імпровізації такого точно ще не було, а тепер є. Чекайте на прем’єру!

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Ромою Міщеряковим, Валентином Міхієнком та Володимиром Шумком Новий канал покаже з 10 березня о 21:00. Не пропустіть вибух гумору та імпровізацій!