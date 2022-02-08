Як допомогти дитині обрати професію? Поради Олександра Педана

17-річна Лера – донька ведучого Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, якраз обирає університет та спеціальність. А зірковий татусь активно допомагає їй та ділиться порадами з вами

Обличчя Нового каналу Олександр Педан –батько 11-класниці. Його Лера якраз готується до ЗНО та вирішує, куди вступати. У цьому їй активно допомагає зірковий татусь. Олександр з донькою навіть поїхали по університетах України та зняли соціальний проект «УніверCheck», прем’єра якого відбудеться весною на YouTube. Ви побачите студентське життя міст, гуртожитки, аудиторії та дізнається особливості найкращих вишів нашої країни.

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Та як все ж обрати ту саму професію? Спираючись на власний досвід, ведучий Improv Live Show (Новий канал) зібрав основні запитання, на які має відповісти ваша дитина (і ви разом з нею). Ці поради допоможуть визначитися з універом та спеціальністю мрії.

Запитання №1: Чи хочеш ти обрати професію когось з батьків?

– Я не фанат професійних династій, – зізнається Педан. – Знаю багато історій від друзів, які відмовилися працювати за тим же фахом, що й батьки чи дідусі та бабусі, та пересварилися зі всією родиною.Тому ніколи не мріяв, щоб Лера чи Марік були «як тато чи мама». Наше з дружиною его це не тішитиме.Будемо щасливі, якщо діти оберуть справу свого життя й отримуватимуть від неї задоволення, як отримуємо ми. Не варто закривати свої гештальти за рахунок дітей.

Звапитання№2: Чи співпадають очікування від майбутнього універу з реальністю?

–Якщо вже час подавати документи, а дитина все ще розгублена, допоможіть їй.Пошуки й вибір професії можна перетворити на крутий квест, що не посварить, а зблизить, –каже Олександр. –Подивіться разом сайти вишів, спеціальностей. Спробуйте походити на дні відкритих дверей на ті факультети, що хоч якось близькі. Можливо, вашому майбутньому студенту потрібен маленький поштовх. Може здатися, що покоління наших дітей нічого не хоче, та це хибна думка.

Запитання №3: Чи не знецінюють близькі люди твій вибір?

–Найгірше, що ви можете зробити, – це зневажати думку дитини, –каже ведучий. –Наприклад, донька чи син повідомлять, що хочуть стати маркетологом, акторкою, музикантом тощо. Ви можете один раз уголос сказати щось на кшталт: «Ось родичка Мар’яна вступає у медичний, а маркетолог – це взагалі не професія». І таким чином відбити в сина чи доньки бажання обирати професію як таку. Або отримати протест, коли дитина буде вчитися вам назло. Але це теж не про здорові стосунки. Повірте: тиснути на дитину й обирати за неї – точно не найкращий вибір.

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Романом Міщеряковим, Валентином Міхієнком та Володимиром Шумком дивіться вже навесні на Новому каналі! Буде вибух гумору та позитиву!