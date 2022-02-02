Чи повинні батьки бути друзями своїм дітям? Важливі поради від Олександра Педана

Ведучий Нового каналу поділився лайфхаками, як підтримувати здорові стосунки в сім’ї

Часто кажуть, що батьки повинні бути друзями своїм дітям. Певною мірою це так. Але не на 100%. У цьому переконує татусь 17-річної Лєри та 5-річного Маріка, телеведучий Олександр Педан.

– Ви можете товаришувати зі своїм підлітком, бути приятелями. Та все ж у батьків з дітьми має бути ієрархія, – вважає ведучий Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал. – До того моменту, поки діти не починають жити окремо, слід зафіксувати, що батьки в сім’ї головні. Вони приймають життєво важливі рішення, несуть відповідальність, заробляють на їхнє життя, дозвілля, розваги, навчання. Тож потрібно показати, як важливо цінувати ці обов’язки, щоб у майбутньому вони навчилися цінувати свої здобутки і, звісно, себе.

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Олександр Педан дав також кілька дієвих порад для сучасних батьків.

Бути самим собою. По-модному – трушним.

– Тінейджери зараз дуже емпатичні й відчувають, коли перед ними грають у крутого та не є такими, – говорить Педан. – Просто будьте собою. Це оцінять.

Бути на рівних і по-справжньому поважати дитину.

– Ми рідко говоримо саме про повагу до своїх дітей – обожнюємо їх, любимо, цінуємо, та все ж забуваємо про надважливу річ, – каже Олександр. – Поважайте одне одного. Це створює відчуття безпеки.

Цікавитися тим, що зараз у тренді серед молоді.

– Це реально дієвий крок назустріч! – запевняє ведучий. – Дізнайтеся про гру, яка подобається, хто є крашем в TikTok чи якому бренду надає перевагу підліток. Словом, будьте «в темі». Це неймовірно зближує.

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Романом Міщеряковим, Валентином Міхієнком та Володимиром Шумком дивіться вже навесні на Новому каналі! Буде вибух гумору та позитиву!