«Вона вибухнула в кімнаті!»: Злата Огнєвіч – про новорічний «сюрприз»

За лаштунками Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, співачка розповіла про небезпечний інцидент у новорічні свята

Бенгальські вогники під бій курантів – прекрасна традиція. Якщо, звичайно, дотримуватись правил безпеки. Але, на жаль, це не єдина піротехнічна розвага на свята. Під час зйомок Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, співачка Злата Огнєвіч згадала небезпечну історію з дитинства.

– Колись у новорічні свята до нас у будинок влетіла величезна петарда, – згадує артистка. – Вона пробила подвійні пластикові вікна і вибухнула в кімнаті. Тато нічого не зрозумів, бо в цей момент дивився черговий фільм про війну, він любить таке, і подумав, що це просто розірвався снаряд у телевізорі. Коли пішов дим, і стало смердіти на всю квартиру, ми запідозрили неладне. І коли забігли до кімнати з петардою, зрозуміли, що насправді сталося.

Нині ж новорічні ночі співачки найчастіше проходять на роботі.

– Практично щороку я зустрічаю Новий рік на сцені, – розповідає Злата Огнєвіч. – Для мене це справді важливо. Вірю у фразу: «Де Новий рік зустрінеш, там його і проведеш».

Improv Live Show разом із ведучим Олександром Педаном та крутими імпровізаторами Ромою Міщеряковим, Володимиром Шумко та Валентином Міхієнком Новий канал покаже вже навесні 2022-го року.