Павло Зібров у стриптиз-клубі: як артист запрошував друзів на концерт

Співак розказав, як розігрує близьких, а вони – його

Жарти від друзів сприймаються з усмішкою, а на їхні розіграші не ображаються. За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) народний артист України Павло Зібров згадав, як його розіграв друг.

– Якось зателефонував мій товариш Костя і попросив зустріти його маму на вокзалі, – розповідає артист. – За його словами, потяг прибував о 5:30 ранку. Костя жив за межами Києва, тому так рано приїхати на вокзал не мав змоги. Він продиктував номер потягу та вагону.

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Звісно, що Павло радо відгукнувся на прохання друга.

– Я вчасно приїхав на вокзал, та потяг не прибув, – розповідає співак. – Мені довелось оббігати кілька кабінетів, щоб з’ясувати, чому ж він затримується. Ніхто не міг дати відповіді. О 6 ранку я зателефонував Кості, щоб уточнити інформацію. Подумав, може, той щось переплутав. Та друг почав реготати у слухавку й зізнався, що він мене розіграв.

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До речі, співак також частенько жартує з друзів.

– Колись я надсилав смс із запрошенням на свій концерт у стриптиз-клубі, – з усмішкою розповідає Павло. – У тексті зазначав, що виступатиму з найкращими в Києві дівчатами. Уявляєте, багато друзів таки приходили у зазначені місце та час. Мене це дуже веселило (усміхається). Бо який виступ Павла Зіброва з оголеними дівчатами?

А от подивитися випуск Improv Live Show з Павлом Зібровим можна завтра о 01:05 на Новому каналі