Як приготувати авокадо-тости з сиром: рецепт

Ведучий Нового каналу готує його для всієї сім’ї

Чашечка ароматної кави чи чаю – найкращий початок успішного дня. Але щоб він був ще й продуктивним, потрібно гарненько підкріпитись. Смачний сніданок неодмінно дасть сил та енергії. Тож ловіть ранковий рецепт від ведучого Improv Live Show, що цієї весни покаже Новий канал, Олександра Педана. Цю смакоту він готує не тільки для себе, а і для сім’ї. Зберігайте та частуйте своїх теж.

– На локдауні буде час спробувати щось нове, тому пропоную рецепт прикольного сніданку, який не дуже складний в приготуванні, але незвичайний та смачний, – розповідає ведучий. – Це авокадо-тости з сиром.

Інгредієнти:

– Тостовий хліб

– Сир

– Авокадо

– Сіль

– Лимонний сік

– Оливкова олія

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Приготування:

Спочатку беремо два шматки тостового хліба та вкладаємо між ними сир. Обсмажуємо з двох сторін на сковорідці-гриль чи звичайній. Тости готові, перший крок суперсніданку – позаду. Час переходити до приготування намазки з авокадо. До речі, одного вистачить на всю родину.

– Чистимо авокадо, далі мнемо його виделкою, додавши лимонний сік, оливкову олію та сіль, – ділиться ведучий. – Доводимо все до однорідної консистенції (словом, щоб воно було схожим на намазку). Беремо тост та викладаємо зверху авокадо-намазку. Смачного!

Чекайте Олександра Педана у ролі нового ведучого гумористичної програми Improv Live Show та у ролі учасника розважально-інтелектуального шоу «Де логіка?» вже цієї весни на Новому каналі.