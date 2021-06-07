Як Олександр Педан відпочивав у таборах

Ведучий Improv Live Show (шоу показує Новий канал) згадав, як проводив шкільні канікули

Для дітей канікули – благо. Для працюючих батьків – проблема. Куди подіти малечу на три літні місяці? Хтось відвозить школярів у село до бабусь і дідусів, а ведучого Нового каналу Олександра Педана в дитинстві відправляли в літній табір, де він трішки «чудив».

– Якось у перший тиждень відпочинку мені здалося, що в мене на шкірі на грудях з’явився лишай, – згадав він. – А я знав, що з таким діагнозом одразу відправляють з табору додому. Тому ми з друзями вирішили приховати це й самі пішли в медпункт. Попросили йод і ту ранку, яку я думав, що то лишай, припікали по кілька разів на день. Зрештою шкіру випекли так, що рана зійшла. Але в мене досі є слід від «лікування» (сміється).

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Старшу доньку Леру Педан теж відправляє на канікули в табори. Та й коли підросте молодший, Марік, його чекатиме зміна під наглядом вожатих.

– Вважаю, що в таборі дитина отримує крутий досвід, – ділиться Педан – Це для неї можливість соціалізуватися. Там вона вчиться спілкуватися з іншими дітьми. А ще трішечки сепарується від батьків. І це добре. Адже діти теж від нас втомлюються. Вони хочуть відчути себе самостійними і дорослими. І табір дає таку можливість.

Та щоб відправити дітей на відпочинок, Педану доводиться багато працювати. Наприклад, вести Improv Live Show, яке ви можете побачити щовівторка о 20:00 на Новому каналі.