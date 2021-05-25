Олена Шоптенко – про найгірше побачення в житті

За лаштунками Improv Live Show зірка розповіла, чого її навчили зустрічання з хлопцями

Відомий український хореограф Олена Шоптенко напевно, як і кожна жінка, має у своєму арсеналі побачень найгірше та найкраще. Причиною провалу зустрічі з чоловіком може стати не так сам кавалер, як невдале планування й нерозуміння простих речей. Навряд чи комусь сподобається блукати вулицями засніженого міста в легкій сукні кілька годин поспіль. Але саме так сталося з Оленою Шоптенко у студентські роки.

– Моє найгірше побачення сталося, коли мені було років 16-17. Тоді хлопець дуже морозною і сніжною зимою запросив мене на зустріч. Я як дівчина, яка збиралася на побачення, звісно ж, красиво вдяглася – в сукню й вихідне взуття. Оскільки на вулиці було холодно, розраховувала, що підемо в якесь кафе. Але ж ні! У той день ми гуляли Києвом, причому дуже довго. Було страшенно холодно! На всі мої натяки на те, що можна було б десь присісти, погрітися, випити щось гаряче, хлопець не реагував. Тоді я зрозуміла, що мені подобаються чуйні й емпатічні чоловіки, – поділилася хореограф.

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Найгірше побачення зірки було давно, і воно позаду. А ось найкраще могло б статися саме в Improv Live Show, де Олена взяла участь в імпровізації «Швидкі побачення». У житті знаменитість на таких не бувала, але на шоу їй було весело!

– Я ніколи не була на швидких побаченнях. Мені здається, що це класний фан, правда. Адже позитивно ставлюся до всього, де можна отримати задоволення, посміятися, винести якийсь новий досвід і враження, – розповіла зірка.

Не пропусти новий випуск другого сезону Improv Live Show з Оленою Шоптенко сьогодні о 20:00 на Новому каналі