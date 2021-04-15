Олександр Педан пережив культурний шок у Японії: «Поважають туалети»

Ведучого Improv Live Show (шоу показує Новий канал) здивували вбиральні з майбутнього

Сьогодні, 15 квітня, в світі відзначають Міжнародний день культури. Свято покликане звернути увагу на збереження художніх та історичних пам’яток. Але культура – це не лише історична спадщина. Сучасна формується просто зараз, на наших очах. І деякі її аспекти можуть викликати культурний шок. Подібний пережив ведучий Improv Live Show, коли побачив японські туалети.

– Це одне з найдивнішого, що я бачив в Японії, – зізнається зірка Нового каналу. – Річ у тім, що у японців дуже мало простору. І, по суті, єдине місце, де людина може побути сама з собою – це туалет. Тому вони настільки поважають це місце, що створили кришку для унітазу з майбутнього. Це просто центр NASA під п’ятою точкою. Кришка правильної форми, тобто, коли сидиш, не затікають ноги.

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Та на цьому японці не зупинилися.

– У туалеті є ряд кнопок, одна з яких – підігрів кришки унітазу, при натисканні іншої можна підмитися. Причому для хлопчиків і для дівчаток – це різні кнопки, – згадує Педан. – Вони регулюють напір, температуру і кут розпилення води. Одна з кнопок – звук змиву води. Ніколи не вгадаєте, для чого! Коли людина знаходиться у громадському туалеті і не хоче, щоб її чули, вона вмикає кран або починає змивати воду. Так от, японці так переймаються щодо раціонального використання земних ресурсів, що просто придумали кнопку, яка імітує шум води, щоб людям було комфортно.

А якими історіями Саша дивуватиме в Improv Live Show – дивіться щовівторка о 20:00 на Новому каналі