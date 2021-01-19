ТОП точок для сноубордистів у Карпатах від Олександра Педана

Ведучий Improv Live Show розповів, де можна покататися в Україні

З приходом засніженої зими сноубордисти та лижники одразу ринулися шукати найкращі місця для катання. Але локдаун обмежив українців лише рідними Карпатами. Та щоб покататися класно й не за всі гроші світу, треба знати правильні місця. Саме тому Олександр Педан вирішив поділитися своїми топовими точками для сноубордистів у Карпатах.

Славське

– Траси на горі Тростян – перші в Україні. Тут тренувалася збірна з біатлону ще з радянських часів. Розкішна гора! Так, там є півтора підйомника. Решта – це бугель, який сноубордистам-початківцям не дуже підходить. Але схили ???? і адекватні ціни. У готелі середня вартість проживання – 300-400 грн зі сніданком. Підйомники – вп’ятеро дешевші, ніж у Буковелі. І можна орендувати спорядження.

Пилипець-Подобовець

– Два села, які знаходяться поруч. В обох підйомники з виходом на гору Гемба. Є житло на будь-який смак – від гранд-готелю «Пилипець» зі СПА до хати, де ми жили. Хатка власника, як маленькі європейські готельчики сімейного типу. Там дуже смачне дворазове харчування, хоча вже після сніданку не можеш встати. Доба з особи – 400 грн. Мені здається, дешевше не знайти. Зараз там ще трохи досипле снігу, і буде де розігнатися – як початківцям, так і просунутим. Ще є опція покататися на ратраку – вгору тебе везуть за 100 грн, або навіть на снігоходах – 250 грн. А види такі, що просто подих перехоплює!

Свої останні покатушки Олександр Педан провів саме у Пилипці-Подобовці. Там новоканальський екстремал шукав трасу фрірайду.

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– Там катався по такому ж снігу, по який рік тому літав 10 тисяч кілометрів. Це українська Японія.

Єдине, що варто пам’ятати: гори – це гори. Ми каталися з лавинним спорядженням, з усім захистом. І перш ніж лізти на гору, яку ви не знаєте, треба хоча б почитати про це або взяти з собою гіда, – порадив ведучий.