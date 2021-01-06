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Для святкового настрою: 4 різдвяних фільми від Олександра Педана

Для святкового настрою: 4 різдвяних фільми від Олександра Педана

Ведучий Нового каналу поділився улюбленими мультфільмами і кінострічками, які допоможуть перейнятися атмосферою Різдва

Різдво на порозі, а святкового настрою, як і снігу, все ще немає? Не біда! З добіркою різдвяних фільмів і мультиків від ведучого Нового каналу Олександра Педана будь-хто зможе відчути себе частиною доброї казки.

Фільм «Абсолютно дурний», 1994

— Головний герой фільму — Філіп — романтик і оптиміст по життю, який очолює службу порятунку. Напередодні Різдва величезна кількість людей хоче покінчити життя самогубством, телефон служби порятунку розривається від постійних дзвінків, — каже про сюжет картини ведучий Нового каналу. — Філіп і його підлеглі намагаються якомога уважніше вислухати людей, які думають про суїцид, і зробити все можливе, щоб допомогти їм. Дуже мила комедія!

Для святкового настрою: 4 різдвяних фільми від Олександра Педана

Аніме «Одного разу в Токіо», 2003

Події японського мультфільму відбуваються в Токіо. Джин, Хана та Міюкі — бездомні, які довгий час ошиваються вулицями міста. Одного разу вони знаходять на вулиці покинуте маля. Трійця розуміє, що малюк не може сам про себе подбати і його чекає смерть. Тому вони приймають рішення зробити все можливе, щоб знайти батьків дитини.

Для святкового настрою: 4 різдвяних фільми від Олександра Педана

Фільм «Грінч — викрадач Різдва», 2000

— Усім класикам класика! Щороку Грінча неймовірно дратувало те, як мешканці міста радісно відзначали Різдво, і він вирішив помститися їм, вкравши не що інше, як… Різдво! — каже Педан.

Для святкового настрою: 4 різдвяних фільми від Олександра Педана

Мультфільм Klaus, 2019

Прекрасний різдвяний комедійний мультфільм від Netflix про ледачого хлопця, якого відправили за полярне коло на перевиховання до Санта Клауса.

Для святкового настрою: 4 різдвяних фільми від Олександра Педана

Нагадуємо, вже цієї весни Олександр Педан разом з четвіркою імпровізаторів буде радувати гумором глядачів Нового каналу в Improv Live Show.

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