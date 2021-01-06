Для святкового настрою: 4 різдвяних фільми від Олександра Педана

Ведучий Нового каналу поділився улюбленими мультфільмами і кінострічками, які допоможуть перейнятися атмосферою Різдва

Різдво на порозі, а святкового настрою, як і снігу, все ще немає? Не біда! З добіркою різдвяних фільмів і мультиків від ведучого Нового каналу Олександра Педана будь-хто зможе відчути себе частиною доброї казки.

Фільм «Абсолютно дурний», 1994

— Головний герой фільму — Філіп — романтик і оптиміст по життю, який очолює службу порятунку. Напередодні Різдва величезна кількість людей хоче покінчити життя самогубством, телефон служби порятунку розривається від постійних дзвінків, — каже про сюжет картини ведучий Нового каналу. — Філіп і його підлеглі намагаються якомога уважніше вислухати людей, які думають про суїцид, і зробити все можливе, щоб допомогти їм. Дуже мила комедія!

Аніме «Одного разу в Токіо», 2003

Події японського мультфільму відбуваються в Токіо. Джин, Хана та Міюкі — бездомні, які довгий час ошиваються вулицями міста. Одного разу вони знаходять на вулиці покинуте маля. Трійця розуміє, що малюк не може сам про себе подбати і його чекає смерть. Тому вони приймають рішення зробити все можливе, щоб знайти батьків дитини.

Фільм «Грінч — викрадач Різдва», 2000

— Усім класикам класика! Щороку Грінча неймовірно дратувало те, як мешканці міста радісно відзначали Різдво, і він вирішив помститися їм, вкравши не що інше, як… Різдво! — каже Педан.

Мультфільм Klaus, 2019

Прекрасний різдвяний комедійний мультфільм від Netflix про ледачого хлопця, якого відправили за полярне коло на перевиховання до Санта Клауса.

Нагадуємо, вже цієї весни Олександр Педан разом з четвіркою імпровізаторів буде радувати гумором глядачів Нового каналу в Improv Live Show.

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