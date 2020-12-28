Оля Цибульська: «Чоловік купив мене на Новий рік»

Співачка нарешті розповіла про свого коханого

Як відомо, співачка Оля Цибульська ретельно приховує особисте життя. Ми досі не знаємо навіть імені її чоловіка. А на спільних світлинах вона постійно закриває його обличчя. Співачка пояснює це тим, що якось вона мало не втратила коханого, і відтоді вирішила оберігати своє щастя від сторонніх очей. Та інколи Оля таки розповідає про чоловіка. За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) співачка розказала про сюрприз, який він для неї підготував.

– Чоловік купив мене на Новий рік, – з усмішкою каже Оля. – Я постійно працюю в Новорічну ніч. А коханому завжди хотілося, щоб ми святкували разом. Уявляєте, він зателефонував моєму концертному директору і здійснив передоплату за виступ.

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За словами співачки, директор усе перевірив та взяв кошти. Але ніхто не підозрював, що замовник – чоловік Олі.

– Моєму здивуванню не було меж, коли о 22:00 я зайшла в зал і побачила найрідніших, – каже співачка. – Тоді й зрозуміла, хто мене «замовив». До речі, це був єдиний Новий рік, коли відпочила та кайфонула. Подарунок виявився дуже милим і приємним. Зізнаюся, тоді я забрала свій гонорар.