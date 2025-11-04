Володимир Жогло розповів про виховання сина Остапа

Відомий український шоумен і гуморист став учасником нового випуску шоу «Хто знає?» на Новому каналі та за лаштунками проекту розповів, як його родина переживає ці непрості часи

Повітряні тривоги, небезпека та вибухи стали невід’ємною частиною життя українців. Найбільше від атак страждають прифронтові області та столиця, але ракети та дрони часто дістаються і до заходу країни. Володимир Жогло, який знявся у новому випуску шоу «Хто знає?» (Новий канал), поділився, як вони з дружиною, виховуючи п’ятирічного Остапа – хлопчика з аутизмом, справляються з цими викликами.

– Інколи в робочі поїздки до столиці я беру з собою дружину та сина. Нещодавно ми потрапили під сильний обстріл, але були в укритті. Враховуючи, що наш Остап – особлива дитина (дитина з аутизмом – прим. ред.) і в нього специфічне світосприйняття, час від часу він пробуджувався від звуків, але потім дуже швидко засинав, – розповідає Володимир Жогло. – І за рахунок того, що Остап не усвідомлював, що відбувається навколо, для нього це психологічно не було складно. А ось ми з дружиною, звісно, завжди під час обстрілів дуже хвилюємось.

Вважається, що захід України – більш безпечний регіон, але й там є повітряні тривоги, вибухи та невтішні новини.

– Постійно наша родина мешкає у Львові. Нещодавно там було так само гучно, як у столиці. Дякувати Богу, що це відбувається не так часто, як в містах, які обстрілюють постійно, – говорить Володимир Жогло.

Гуморист упевнений: всі українці, незалежно від місця проживання, відчувають біль і страх за майбутнє.

– У нашому суспільстві існує такий стереотип, що у Львові люди вже забули про те, що відбувається в країні. Це неправда й не відповідає дійсності. Хоча у Львові справді легше, ніж у містах, які обстрілюють дуже щільно, – впевнений гуморист. – Ми розуміємо, що на це й націлена країна-агресорка – роз’єднати та залякати. Тому я не хотів би, щоб людей поділяли на тих, хто більше відчуває всі ці обстріли, і хто менше. Всі розуміють і ніхто не забуває, в яких обставинах ми перебуваємо.

