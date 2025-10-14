Даша Астаф'єва розповіла про те як відновлює енергію для зйомок

Що допомагає ведучій «Хто знає?» на Новому каналі наповнюватися у вихідні та повертатися з новими силами до знімального процесу?

«Ми дуже схожі!»: кого з українських акторок можна сплутати з Лесею Українкою

Зараз дивляться

Емоційне вигорання підкрадається тихо: коли хочеш підкорювати робочі дедлайни й задачі, але вже не вистачає сил навіть на себе. Аби перезавантажитися, достатньо кількох днів на природі, зустрічей з близькими чи вечора без телефона. Головне – регулярно! І не забувати, що щастя повертається саме тоді, коли дозволяєш собі зупинитися й подихати. Ведуча квіз-шоу «Хто знає?», яке Новий канал показує щовівторка о 20:00, Даша Астафʼєва має особливі ритуали, яким присвячує вихідні між зйомками.

– З часом для мене робота над «Хто знає?» стала звичним процесом. Знаю, як важливо підготуватися фізично, робити всі процедури, аби мати гарний вигляд, правильно харчуватися під час зйомок. До речі, саме збалансоване харчування на 90% забезпечує мені і класний настрій, і нормальний стан, і сили для такої активної роботи, – каже Даша Астафʼєва. – У вихідні між зйомками я влаштовую СПА-дні: роблю масаж, ходжу до косметолога, займаюся різними класними вправами. Ще обовʼязково приймаю магнієві ванни, щоб якісно відпочити вдома. Бо вистояти цілий день, концентруючись на процесі зйомок, налаштовуючи команди на позитив, дуже складно фізично. Якщо на перший і другий пули ще вистачає сил, то на третьому просто намагаєшся не впасти від втоми.

Та найголовніше, що допомогло Даші не занепасти духом, – підтримка команди й асистентів.

– Вони були поруч, підтримували та казали такі потрібні мені на той час слова. Дуже пишаюся тим, що зібрала біля себе класних людей, – ділиться ведуча Нового. – Ще дякую нашій знімальній команді! Ми вже, знаєте, така творча родина. Дуже радію, що на Новому каналі працюють хороші й професійні люди. Відчувається, що всі живуть цим проектом і чудово справляються зі своєю місією. Тому зйомки минули без стресу, цікаво та легко!

Дивіться «Хто знає?» з ведучою Дашею Астафʼєвою щовівторка о 20:00 на Новому каналі! У кожному випуску капітани Фіма Константиновський і Володимир Дантес разом зі щоразу новими зірковими учасниками змагаються за кубок переможця. Сьогодні, 14 жовтня, до них приєднаються Анастасія Ткаченко і Юрій Ткач. Хто переможе?