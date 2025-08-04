Даша Астафʼєва розповіла секрети підготовки до зйомок: бʼюті-ритуали, зміни образів під настрій і заспокійлива ванна

Іменинниця, яку ви зможете побачити у другому сезоні квіз-шоу з 26 серпня на Новому каналі, описала звичайний день на знімальному майданчику

Те, що ми бачимо на телеекрані, – вже вивірений результат. Однак до нього веде безліч дрібниць: примірки в коридорі, повторення текстів у паузі та жарти в гримерці, які допомагають зняти напруження. Поки глядачі Нового каналу чекають премʼєру другого сезону «Хто знає?», яка відбудеться вже 26 серпня о 20:00, ми розпитали Дашу Астафʼєву, як вона проводить час у знімальний період. Сьогодні, в день народження, ведуча ексклюзивно ділиться секретами залаштункового життя.

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– У день зйомок прокидалася о 5:45. Спочатку йшла годувати домашніх улюбленців, вела їх на прогулянку й приводила до ладу. Так, у наших песиків теж є процедури краси і здоровʼя. А Патріка, нашого птаха, ми теж купаємо, годуємо і граємо з ним у розважальні ігри на кмітливість, в яких він шукає щось або відгадує загадки, – ділиться Даша Астафʼєва. – Потім я читала запитання, які будуть у раундах, робила бʼюті-ритуали: наносила маску на обличчя й виконувала «привітання сонцю» – йогу, яка складається з десяти вправ.

Дорогою до знімального майданчика ведуча ще раз перечитувала всі запитання та відповіді, які мала озвучувати перед камерами.

– Іноді ще зідзвонювалася з командою і правила дещо в образі. Ми дуже часто змінювали look’и під мій настрій. Були дні, коли мені не хотілося веселитися, або щось боліло. І я вмовляла команду вносити правки. Щиро рада, що вони йшли мені назустріч і погоджувалися, – усміхається ведуча. – Після приїзду заходила в гримерку та снідала. До слова, дякую команді за смачні, теплі страви і затишну гримерку! Мені було дуже комфортно збиратися. Потім – мейк і зачіска: ми готувалися приблизно дві години до кожного першого образу в знімальний день. А я паралельно повторювала текст.

Між випусками, які знімали по три в день, Даші змінювали образи та поправляли макіяж.

– Після третього випуску я збиралася, прощалася і їхала додому. Вдома розповідала рідним, що було цікавого і з ким познайомилася. Після робила ще бʼюті-процедури, заспокійливі маски та приймала гарячу ванну з бішофітом (природним мінералом, що містить хлорид магнію й інші мікроелементи, –прим. ред.). Перед сном повторювала текст на наступний знімальний день і дуже міцно засинала. Завдяки магнію, – додає зірка «Хто знає?»

Вмикайте Новий канал 26 серпня о 20:00 та дивіться премʼєрні випуски другого сезону «Хто знає?» Ведуча Даша Астафʼєва розсудить запальних капітанів Володимира Дантеса, Фіму Константиновського та зіркових гостей. Чия команда залишить майданчик з кубком переможця, а хто піде з втішними призами? Дізнаємося вже зовсім скоро!