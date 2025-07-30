Новий каналХто знає?Новини

«Це вже в моїй побутовій рутині!»: Даша Астафʼєва – про експерименти в «Хто знає?»

Даша Астафʼєва про найулюбленішу частину зйомок проєкту «Хто знає?»

26 серпня о 20:00 зіркові команди на чолі з Вовою Дантесом і Фімою Константиновським повернуться на Новий канал у другому сезоні рейтингового квіз-шоу! Розсудить їх ведуча Даша Астафʼєва, яка й розповіла про одну з найулюбленіших частин зйомок

Відволіктися, дізнатися нове та навчитися – головне у «Хто знає?» на Новому каналі! У цьому переконують капітани команд Вова Дантес, Фіма Константиновський і модераторка шоу Даша Астафʼєва. Ба більше, вони ще й діляться цікавими фактами й лайфхаками з проекту після зйомок. Їхня улюблена частина квіз-шоу – експерименти, які щоразу підкорюють ефектною простотою. З 26 серпня щовівторка о 20:00 вмикайте Новий канал і грайте разом із зірковими учасниками квіз-шоу! А поки Даша Астафʼєва інтригує, які досліди з другого сезону «Хто знає?» використовує в житті:

Зараз дивляться

– Звісно, експерименти – одна з найулюбленіших частин нашого шоу! Багато чого дізнаюся й забираю собі в побутове життя. Наприклад, як швидко прибрати, якщо розлив щось липке, як-от кетчуп. Або способи, що полегшують складання речей, всотування пролитої рідини чи прибирання. Це все перейшло в мій побут зі знімального майданчика «Хто знає?», – з усмішкою каже Даша Астафʼєва. – Плюс, у мене живе птах (галка, яку Даша врятувала та поселила в себе вдома, – прим. ред.), який не надто стежить за чистотою в будинку. Тому дуже багато лайфхаків і різних кмітливих штучок з «Хто знає?» стають у нагоді.

«Ліки на вечір»: які серіали обожнює Даша Астафʼєва?

Даша Астафʼєва про найулюбленішу частину зйомок проєкту «Хто знає?»

Даша не лише користується лайфхаками з шоу, а й вражає ними близьких.

– Я справді багато що повторювала вдома. Окрім прибирання, люблю дивувати друзів із родиною, коли ми збираємося разом, – зазначає ведуча «Хто знає?» – Зі зйомок останнього сезону мені запам’яталися величезні кільця диму, які випускали просто на знімальному майданчику. Треба тепер влаштувати димну вечірку вдома й здивувати всіх цими кільцями (сміється). Щиро радію, що завдяки «Хто знає?» маю змогу трошки і повчитися, і розважити рідних.

Вмикайте Новий канал 26 серпня о 20:00 та дивіться премʼєру другого сезону «Хто знає?» Ведуча Даша Астафʼєва розсудить запальних капітанів Вову Дантеса, Фіму Константиновського та зіркових гостей. Чия команда залишить майданчик з кубком переможця, а хто піде з втішними призами? Дізнаємося вже зовсім скоро!

новини нк новости Хто знає
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь