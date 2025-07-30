Даша Астафʼєва про найулюбленішу частину зйомок проєкту «Хто знає?»

26 серпня о 20:00 зіркові команди на чолі з Вовою Дантесом і Фімою Константиновським повернуться на Новий канал у другому сезоні рейтингового квіз-шоу! Розсудить їх ведуча Даша Астафʼєва, яка й розповіла про одну з найулюбленіших частин зйомок

Відволіктися, дізнатися нове та навчитися – головне у «Хто знає?» на Новому каналі! У цьому переконують капітани команд Вова Дантес, Фіма Константиновський і модераторка шоу Даша Астафʼєва. Ба більше, вони ще й діляться цікавими фактами й лайфхаками з проекту після зйомок. Їхня улюблена частина квіз-шоу – експерименти, які щоразу підкорюють ефектною простотою. З 26 серпня щовівторка о 20:00 вмикайте Новий канал і грайте разом із зірковими учасниками квіз-шоу! А поки Даша Астафʼєва інтригує, які досліди з другого сезону «Хто знає?» використовує в житті:

Зараз дивляться

– Звісно, експерименти – одна з найулюбленіших частин нашого шоу! Багато чого дізнаюся й забираю собі в побутове життя. Наприклад, як швидко прибрати, якщо розлив щось липке, як-от кетчуп. Або способи, що полегшують складання речей, всотування пролитої рідини чи прибирання. Це все перейшло в мій побут зі знімального майданчика «Хто знає?», – з усмішкою каже Даша Астафʼєва. – Плюс, у мене живе птах (галка, яку Даша врятувала та поселила в себе вдома, – прим. ред.), який не надто стежить за чистотою в будинку. Тому дуже багато лайфхаків і різних кмітливих штучок з «Хто знає?» стають у нагоді.

«Ліки на вечір»: які серіали обожнює Даша Астафʼєва?

Даша не лише користується лайфхаками з шоу, а й вражає ними близьких.

– Я справді багато що повторювала вдома. Окрім прибирання, люблю дивувати друзів із родиною, коли ми збираємося разом, – зазначає ведуча «Хто знає?» – Зі зйомок останнього сезону мені запам’яталися величезні кільця диму, які випускали просто на знімальному майданчику. Треба тепер влаштувати димну вечірку вдома й здивувати всіх цими кільцями (сміється). Щиро радію, що завдяки «Хто знає?» маю змогу трошки і повчитися, і розважити рідних.

Вмикайте Новий канал 26 серпня о 20:00 та дивіться премʼєру другого сезону «Хто знає?» Ведуча Даша Астафʼєва розсудить запальних капітанів Вову Дантеса, Фіму Константиновського та зіркових гостей. Чия команда залишить майданчик з кубком переможця, а хто піде з втішними призами? Дізнаємося вже зовсім скоро!