Сценарій серіалу «Голова» вдруге визнали найкращим у комедійному жанрі

Другий сезон ситкому Нового каналу «Голова» здобув перемогу на престижній український премії

Кращий сценарій другий рік поспіль – комедійний серіал Нового каналу «Голова» знову на висоті! Справжні життєві історії, які могли статися в будь-якому українському селі, гумор, натхнення та щирі емоції підкорили не лише серця глядачів, а й завоювали довіру професійної спільноти. Другий сезон ситкому «Голова» став переможцем на Премії Гільдії сценаристів України в номінації «Найкращий сценарій комедійного серіалу».

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– Ми дуже вдячні Гільдії сценаристів за те, що вони другий рік поспіль відзначають проект «Голова» нагородою за найкращий сценарій комедійного серіалу. Ми раді, що в нашій країні є спеціальна премія, яка винагороджує нелегку та часто невдячну кропітку працю авторів сценаріїв, – коментує креативний продюсер Нового каналу Віталій Є. – Від імені каналу бажаю Премії та її організаторам процвітання та успіху, будемо робити все, щоб ще не раз виходити на сцену по чергову нагороду від Гільдії сценаристів.

Сценарій другого сезону серіалу «Голова» написали: Стас Хейло, Андрій Кукса, Дмитро Контелев, Слава Юшков, Антон Буров та Сергій Демченко.

– Ситком «Голова» є особливим для нас. Це проект, який повернув команду до професійного життя після повномасштабного вторгнення. Він навчив нас цінувати прості речі, жартувати на складні теми та усвідомити, що є справді важливим у нашому житті, – зазначає Віталій Є. – Я вдячний креативному продюсеру проекту Станіславу Хейло, який очолював авторську групу, та режисеру Олегу Туранському. Хоч це й окрема нагорода за сценарії, на мою думку, до неї причетні всі, хто був задіяний у проекті: автори, знімальна команда, продюсерська група та актори. Кожен з нас вклав в обидва сезони «Голови» частинку своєї душі. І ми дуже раді, що історія, яку розповіли, змогла зачепити та навіть отримати нагороду.

Перший та другий сезони серіалу «Голова» доступні на YouTube Нового каналу! І якщо ви ще не встигли їх подивитися – зараз саме час це виправити!