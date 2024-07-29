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Україно-англійським суржиком та з американським акцентом: хто зіграє нового персонажа «Голови» Джоша

Україно-англійським суржиком та з американським акцентом: хто зіграє нового персонажа «Голови» Джоша

Чим схожі серіальний друг Антона Князевича та актор, який його втілить, Іраклі Маруашвілі?

Зйомки другого сезону серіалу Нового каналу «Голова» у розпалі. Поки актори на знімальному майданчику невтомно працюють, аби розважити вас та підняти настрій вже восени, пропонуємо знайомитися з новачками. Одним з персонажів, яких ви частенько будете бачити на екрані, є Джош. Це друг Антона, який приїздить з Америки, аби фільмувати всі події та наслідки війни в Україні. Американця з українським корінням зіграє актор родом з Грузії Іраклі Маруашвілі.

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Я дуже радий стати частиною серіалу. Адже після перегляду першого сезону «Голови» можу сказати, що це найкращий український комедійний молодіжний серіал, який я бачив, – ділиться Іраклі. – Дуже символічно, що я отримав самопроби, коли був в США. Хоча вже багато років живу в Україні та дуже люблю цю країну. Після затвердження на роль та прочитання сценарію я зрозумів, що ми з Джошем дуже схожі. Мені одразу було зрозуміло, яким має бути мій герой, оскільки я навчався в Америці, тож чітко знаю, які американці по натурі та емоційному стану. Вкладу в персонажа все найкраще про тих людей, що відмітив для себе: доброту, дружелюбність, легкість, почуття гумору та щирий позитив.

Україно-англійським суржиком та з американським акцентом: хто зіграє нового персонажа «Голови» Джоша

За сценарієм, Джош – студент. Насправді, Іраклі Маруашвілі вже за 30. Але актор зізнається, що обожнює грати молодших за себе, оскільки в душі так себе й відчуває. А ще каже, що дуже цікаво втілювати Джоша через його незвичайну говірку.

У мого персонажа два в одному: цікавий україно-англійський суржик та американський акцент. Так цікаво це спробувати! – говорить Маруашвілі. – А ще тішуся, що режисер «Голови» (Олег Туранський – прим. ред.) дає можливість імпровізувати. Рідко таке дозволяють на знімальних майданчиках. А тут це навіть вітається. Бо персонаж особливий, яскравий, і я відчуваю, як зробити його якнайкраще. Впевнений, що глядачам буде цікаво спостерігати за Джошем. І, головне, смішно! Повірте, я щиро сміявся, коли читав сценарій. Жарти, як на мене, прописали ідеально. А я ще додам своїх фішечок… Чекайте на Новому каналі!

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