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Кращий сценарій! Серіал «Голова» отримав почесну премію

Кращий сценарій! Серіал «Голова» отримав почесну премію

А тим часом команда ситкому вже працює над другим сезоном

Оце так новина! Премія Гільдії сценаристів України оголосила переможця в номінації «Найкращий сценарій комедійного серіалу». І ним став ситком Нового каналу «Голова»! Це розповідь про українське село та перспективну молодь. Історія насичена життєвими ситуаціями, в яких кожен впізнає себе, жартами, повчальними моментами та щирими емоціями. Судячи з рейтингів, серіал «Голова» дуже сподобався глядачам. Але проект також оцінили і фахівці в галузі кіноіндустрії.

Зараз дивляться

– Хоч успіх будь-якого серіалу на 50% залежить від сценарію, самі сценаристи часто залишаються «за лаштунками» , – говорить генеральна продюсерка Нового каналу Саша Ткаченко. Тож для нас визнання ситкому «Голова», окрім підтвердження успіху проекту ще й на професійному рівні, – дуже приватна і щира подяка всім сценаристам. Саме тим, хто писав, переписував, знов переписував, і ще раз переписував. А зараз з усмішкою розуміє: «Ну, не дарма ж!»

Кращий сценарій! Серіал «Голова» отримав почесну премію

Наразі сценаристи «Голови» працюють над другим сезоном проекту. Зізнаються, що перемога додала ще більше натхнення та енергії.

– Ми дуже вдячні Гільдії сценаристів за цю нагороду та премію в цілому. Сценаристи рідко отримують відзнаки за зроблену роботу, тому ця для нас особлива, – коментує креативний продюсер Нового каналу Віталій Є. – На церемонію ми прийшли разом зі сценаристами першого сезону – Стасом Хейло та Дмитром Контелевим. Коли почули, що наш проект переміг, дуже зраділи. Не лише за себе, а й за всю команду, яка працювала над серіалом «Голова». Також наголошу, що ми отримали відзнаку дуже вчасно, адже зараз якраз працюємо над сценарієм другого сезону. І вже скоро перейдемо до виробництва та реалізації того, що запланували. А таке визнання від колег неабияк надихає всю команду. Скажу так: зробимо все, щоб наступного року знову бути гідними конкурентами в цій номінації.

Кращий сценарій! Серіал «Голова» отримав почесну премію

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