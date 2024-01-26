Молитва, розмова зі сценою та важкий рок: актори серіалу «Голова» – про забобони перед зйомками

Завжди цікаво, що відбувається за кадром улюбленого фільму чи серіалу. А ви колись замислювались, як актори готуються до зйомок, дубляжу чи вистав? Про традиції, звички та забобони розповіли молоді зірки ситкому Нового каналу «Голова».
Євгеній Лісничий не пропускає важливих ритуалів перед дубляжем
– Я не дуже вірю в забобони. Окрім одного. Коли падає текст, то на нього потрібно сісти. Якщо не зробиш, то роль не вдасться. Я цього дотримуюсь і на зйомках, і на дубляжі. Буває дуже смішно, коли текст падає в яму чи на рельси, наприклад, – розповідає Женя. – А взагалі в мене є ритуали, яких намагаюся дотримуватись при роботі в дубляжі. Завжди одягаю зручний м’який одяг, який не видаватиме незрозумілих звуків. Також намагаюся не їсти насіння, яке може застряти в горлі. І, звісно, розігріваюся перед кожним записом, щоб не пошкодити зв’язки.
Марія Стопник дивує своїми звичками
– Я працюю в Івано-Франківському театрі. Перед кожною виставою у нас є особливий ритуал: усі актори разом із режисерами моляться. Також маю власний ритуал: не стригтися перед прем’єрою вистави. Вірю в те, що не можна змінювати щось у своїй зовнішності, оскільки ти енергетично напрацював багато в тому стані і вигляді, що був. Ще один мій власний ритуал перед виставою – поговорити зі сценою. Інколи я навіть уявляю, що обіймаюся з нею, – з усмішкою ділиться Марія. – Перед зйомками в мене теж є особлива традиція. Я влаштовую собі день детоксу та релаксу. Ввечері запалюю свічки та проводжу час на самоті або з найближчими людьми. Перед сном думаю про проект. Уявляю, якою вийде роль, як проходитиме процес. А ще, до речі, прикольний ритуал в мене був на зйомках «Голови». На гримі я слухала Rammstein. Пам’ятаєте, яка моя героїня мила? Ну от, поки мене в неї перевтілювали, в навушниках щоразу звучав рок.
Дмитро Гирявець завжди на позитиві
– Перед заходом у кадр мені просто треба поприколюватися й подурачитися. Навіть якщо сцена дуже серйозна. Коли «кидаєш» себе в різні стани за пару хвилин, потім вільніше почуваєшся в якомусь одному, – розповідає Діма. – Ще я помітив одну штуку. Якщо вчу текст «на зубок», на зйомках він просто кудись вилітає і вже не повертається в мою голову. Тож для себе знайшов лайфхак, щоб і відповідально до роботи ставитися, і трішки обманювати свою підсвідомість: не довчаю пару речень у вибірці (сценарій, у якому зібрані всі репліки актора для певного знімального дня – прим. ред.), щоб потім вивчити їх на майданчику. Це допомагає! Ну, і ще одна звичка: за можливості привітатися особисто з усіма на майданчику й побажати гарної зміни. Не знаю, чому, але це робить мене трохи щасливішим.
Поліна Фролова готується з коханим
– У переддень зйомки я прошу вибірку та готуюся завчасно, записуючи туди нотатки чи поправки від себе, – розповідає Поліна. – Зранку перед зйомкою обов’язково має бути смачна кава. А один з найважливіших ритуалів – розібрати всі сцени зі своїм хлопцем, який за освітою режисер, а працює також актором. Мені дуже подобається з ним взаємодіяти, бо він часто «накидує» мені ті речі, які я можу не побачити. Радимося, що буде влучно, а що ні. Така наша співпраця триває вже понад п’ять років, і ми дуже тому раді (сміється).
Іра Гришак не вірить у прикмети та дотримується правил
– Забобонів у мене немає. Взагалі! Якщо з’являться, точно розповім, – сміючись, говорить Іра. – А от щодо ритуалів перед зйомками чи виставою, то їх багато. Наприклад, послухати улюблену музику, розігріти мовний апарат та тіло, попрацювати з уявою, зробити комплекс спеціальних вправ, підготуватися до творчого процесу з партнерами чи командою. Моменти спільних читок тексту, придумування якихось фішечок чи чогось нового разом– це взагалі для мене кайф!
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