Молитва, розмова зі сценою та важкий рок: актори серіалу «Голова» – про забобони перед зйомками

Завжди цікаво, що відбувається за кадром улюбленого фільму чи серіалу. А ви колись замислювались, як актори готуються до зйомок, дубляжу чи вистав? Про традиції, звички та забобони розповіли молоді зірки ситкому Нового каналу «Голова».

Євгеній Лісничий не пропускає важливих ритуалів перед дубляжем

Зараз дивляться

– Я не дуже вірю в забобони. Окрім одного. Коли падає текст, то на нього потрібно сісти. Якщо не зробиш, то роль не вдасться. Я цього дотримуюсь і на зйомках, і на дубляжі. Буває дуже смішно, коли текст падає в яму чи на рельси, наприклад, – розповідає Женя. – А взагалі в мене є ритуали, яких намагаюся дотримуватись при роботі в дубляжі. Завжди одягаю зручний м’який одяг, який не видаватиме незрозумілих звуків. Також намагаюся не їсти насіння, яке може застряти в горлі. І, звісно, розігріваюся перед кожним записом, щоб не пошкодити зв’язки.

Марія Стопник дивує своїми звичками

– Я працюю в Івано-Франківському театрі. Перед кожною виставою у нас є особливий ритуал: усі актори разом із режисерами моляться. Також маю власний ритуал: не стригтися перед прем’єрою вистави. Вірю в те, що не можна змінювати щось у своїй зовнішності, оскільки ти енергетично напрацював багато в тому стані і вигляді, що був. Ще один мій власний ритуал перед виставою – поговорити зі сценою. Інколи я навіть уявляю, що обіймаюся з нею, – з усмішкою ділиться Марія. – Перед зйомками в мене теж є особлива традиція. Я влаштовую собі день детоксу та релаксу. Ввечері запалюю свічки та проводжу час на самоті або з найближчими людьми. Перед сном думаю про проект. Уявляю, якою вийде роль, як проходитиме процес. А ще, до речі, прикольний ритуал в мене був на зйомках «Голови». На гримі я слухала Rammstein. Пам’ятаєте, яка моя героїня мила? Ну от, поки мене в неї перевтілювали, в навушниках щоразу звучав рок.

Дмитро Гирявець завжди на позитиві

– Перед заходом у кадр мені просто треба поприколюватися й подурачитися. Навіть якщо сцена дуже серйозна. Коли «кидаєш» себе в різні стани за пару хвилин, потім вільніше почуваєшся в якомусь одному, – розповідає Діма. – Ще я помітив одну штуку. Якщо вчу текст «на зубок», на зйомках він просто кудись вилітає і вже не повертається в мою голову. Тож для себе знайшов лайфхак, щоб і відповідально до роботи ставитися, і трішки обманювати свою підсвідомість: не довчаю пару речень у вибірці (сценарій, у якому зібрані всі репліки актора для певного знімального дня – прим. ред.), щоб потім вивчити їх на майданчику. Це допомагає! Ну, і ще одна звичка: за можливості привітатися особисто з усіма на майданчику й побажати гарної зміни. Не знаю, чому, але це робить мене трохи щасливішим.

Поліна Фролова готується з коханим

– У переддень зйомки я прошу вибірку та готуюся завчасно, записуючи туди нотатки чи поправки від себе, – розповідає Поліна. – Зранку перед зйомкою обов’язково має бути смачна кава. А один з найважливіших ритуалів – розібрати всі сцени зі своїм хлопцем, який за освітою режисер, а працює також актором. Мені дуже подобається з ним взаємодіяти, бо він часто «накидує» мені ті речі, які я можу не побачити. Радимося, що буде влучно, а що ні. Така наша співпраця триває вже понад п’ять років, і ми дуже тому раді (сміється).

Іра Гришак не вірить у прикмети та дотримується правил

– Забобонів у мене немає. Взагалі! Якщо з’являться, точно розповім, – сміючись, говорить Іра. – А от щодо ритуалів перед зйомками чи виставою, то їх багато. Наприклад, послухати улюблену музику, розігріти мовний апарат та тіло, попрацювати з уявою, зробити комплекс спеціальних вправ, підготуватися до творчого процесу з партнерами чи командою. Моменти спільних читок тексту, придумування якихось фішечок чи чогось нового разом– це взагалі для мене кайф!

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